जरा हटके

भारत का कौन-सा शहर कहलाता है 'Blue City'? सूरज ढलते ही यहां का नजारा हो जाता है और भी हसीन

Blue City of India: अगर आप भारत की खूबसूरती और उसकी ऐतिहासिक धरोहरों के दीवाने हैं तो आपने कभी न कभी Blue City of India के बारे में जरूर सुना होगा, जहां की गलियां नीले रंग में रंगी हुई हैं और हर नजारा एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है. चारों ओर फैले नीले रंग के घर, ऐतिहासिक किले और अनूठी संस्कृति आपको समय में पीछे ले जाती है. आइए, जानते हैं कि भारत का कौन-सा शहर ‘Blue City of India’ के नाम से मशहूर है और इसे इतना खास क्या बनाता है.

 

Oct 12, 2025, 09:59 AM IST
भारत का कौन-सा शहर कहलाता है 'Blue City'?

Blue City of India: यह शहर न केवल अपनी अनूठी वास्तुकला और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी खासियत यह है कि जब सूरज ढलता है, तो इसकी नीली दीवारें और भी चमक उठती हैं, मानो आसमान खुद इस शहर को अपने रंग में रंगने आया हो.

इस जगह की खूबसूरती देखने के बाद आपको लगेगा कि यह कोई सपनों की दुनिया है, जिसे खास आपके लिए सजाया गया हो. आइए, जानते हैं कि भारत का कौन-सा शहर ‘Blue City of India’ के नाम से मशहूर है और इसे इतना खास क्या बनाता है.

 राजस्थान के दिल में बसा जोधपुर भारत का ‘ब्लू सिटी’ कहलाता है. यहां के पुराने इलाके की गलियां और घर नीले रंग से पुते नजर आते हैं. यह शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और राजसी ठाठ-बाट के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी अनोखी वास्तुकला इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है. नीले रंग की यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी जोधपुर की पहचान बनी हुई है. कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने घरों को अलग पहचान देने के लिए नीला रंग चुना था, जो बाद में पूरे शहर में फैल गया.

 नीले रंग के पीछे का रहस्य

जोधपुर की गर्म जलवायु में नीला रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उपयोगी भी है. माना जाता है कि यह रंग सूरज की किरणों को परावर्तित करता है, जिससे घर ठंडे रहते हैं. साथ ही, नीला रंग मच्छरों और कीड़ों को भी दूर रखता है. इसलिए धीरे-धीरे यह रंग पूरे शहर की पहचान बन गया. आज पुराना जोधपुर ‘ब्लू जोन’ कहलाता है, जहां हर घर आसमान की तरह नीला दिखाई देता है. यह परंपरा अब जोधपुर के गौरव और सौंदर्य का प्रतीक बन चुकी है.

 जब ढलता है सूरज, खिल उठता है शहर

जोधपुर का सबसे मनमोहक नजारा तब दिखता है, जब सूरज ढलने लगता है. जैसे ही नारंगी किरणें नीली दीवारों से टकराती हैं, पूरा शहर किसी सपनों की नगरी जैसा दिखता है. मेहरानगढ़ किला से देखने पर तो यह दृश्य और भी अद्भुत लगता है. मानो नीले समंदर पर सूरज का सुनहरा प्रतिबिंब पड़ रहा हो. यही वजह है कि यहां दुनिया भर से सैलानी सूर्यास्त देखने आते हैं.

