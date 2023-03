Whale Heart: आपने देखा है ब्लू व्हेल के 181 किलो का दिल? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है इसकी धड़कन

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने ब्लू व्हेल के दिल की इस तस्वीर को अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है. उन्होंने तस्वीर के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा है कि यह एक ब्लू व्हेल का दिल है, जो वजन में 181 किलो का है. इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.5 मीटर है. साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी धड़कन को 3.2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से भी सुना जा सकता है. गोयनका द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर कनाडा के रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में संरक्षित ब्लू व्हेल के दिल की है.

This is the preserved heart of a blue whale which weighs 181 kg. It measures 1.2 meters wide and 1.5 meters tall and its heartbeat can be heard from more than 3.2 km away. pic.twitter.com/hutbnfXlnq

