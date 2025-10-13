Advertisement
चोरी के बाद अकाउंटिंग! महिला का पर्स छीनकर छत पर बैठा बंदर, फिर ऐसे गिने नोट जैसे बैंक कैशियर

Bnadr Ka Video: महिला का पर्स छीनकर नोट गिनता बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोगों ने फ्रूटी का लालच देकर उससे पैसे वापस लिए. इस वीडियो को एक्स पर @funny_memes04 के नाम के अकाउंट ने शेयर किया, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए. 

Oct 13, 2025
चोरी के बाद अकाउंटिंग! महिला का पर्स छीनकर छत पर बैठा बंदर, फिर ऐसे गिने नोट जैसे बैंक कैशियर

Bnadr Ka Video: बंदर जैसे खुराफाती जानवर इस धरती पर कोई नहीं. उन्हें उनकी शरारतों के लिए ही जाना जाता है. सोशल मीडिया पर उनके मजेदार वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी किसी से खाना छीनना, तो कभी टोपी पहनकर भाग जाना. उनकी हरकतें देखने वालों को हंसाने के साथ परेशान भी कर देती हैं. अब एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बंदर ने महिला का पर्स छीनकर पैसे गिनने की हरकत कर डाली.

छत पर बैठा नोट गिनता दिखा बंदर

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बंदर की हरकत देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में वह एक छत पर बैठा नजर आता है और उसके हाथों में 500 के नोटों की गड्डी होती है. नीचे खड़े लोग उसे फ्रूटी का लालच देकर पैसे वापस लेने की कोशिश करते हैं. कई बार कोशिश के बाद आखिरकार बंदर फ्रूटी देखकर पिघल जाता है और नोटों की गड्डी नीचे गिरा देता है. यह पूरा नजारा लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है.

कैमरे में कैद हुआ मजेदार नजारा

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. उसने तुरंत इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो आग की तरह फैल गया. इसे एक्स (पहले ट्विटर) पर @funny_memes04 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और सैकड़ों ने लाइक किया. यूजर ने कैप्शन में लिखा, “अगर कहीं घूमने जाएं तो अपने पैसों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बंदर हर जगह मिल जाएंगे.”

 

यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रिया दिया किया  लगीं। एक यूजर ने लिखा, “वृंदावन के बंदर तो महंगा और सस्ता भी पहचान लेते हैं, अब ये भी उसी क्लास का लगता है.” दूसरे ने हंसते हुए लिखा, “अब तो बंदरों को भी कैश की जरूरत है, केले मुफ्त में नहीं मिलते.” तीसरे ने मजाक में लिखा, “बंदर अगर पैसे लौटाए भी, तो भरोसा नहीं कि फाड़ेगा नहीं.” यह वीडियो दिखाता है कि बंदरों की शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Bnadr Ka Video

Trending news

