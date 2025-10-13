चोरी के बाद अकाउंटिंग! महिला का पर्स छीनकर छत पर बैठा बंदर, फिर ऐसे गिने नोट जैसे बैंक कैशियर

Bnadr Ka Video: बंदर जैसे खुराफाती जानवर इस धरती पर कोई नहीं. उन्हें उनकी शरारतों के लिए ही जाना जाता है. सोशल मीडिया पर उनके मजेदार वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी किसी से खाना छीनना, तो कभी टोपी पहनकर भाग जाना. उनकी हरकतें देखने वालों को हंसाने के साथ परेशान भी कर देती हैं. अब एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बंदर ने महिला का पर्स छीनकर पैसे गिनने की हरकत कर डाली.

छत पर बैठा नोट गिनता दिखा बंदर

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बंदर की हरकत देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में वह एक छत पर बैठा नजर आता है और उसके हाथों में 500 के नोटों की गड्डी होती है. नीचे खड़े लोग उसे फ्रूटी का लालच देकर पैसे वापस लेने की कोशिश करते हैं. कई बार कोशिश के बाद आखिरकार बंदर फ्रूटी देखकर पिघल जाता है और नोटों की गड्डी नीचे गिरा देता है. यह पूरा नजारा लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है.

कैमरे में कैद हुआ मजेदार नजारा

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. उसने तुरंत इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो आग की तरह फैल गया. इसे एक्स (पहले ट्विटर) पर @funny_memes04 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और सैकड़ों ने लाइक किया. यूजर ने कैप्शन में लिखा, “अगर कहीं घूमने जाएं तो अपने पैसों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बंदर हर जगह मिल जाएंगे.”

आप अगर कही घूमने जाते है तो अपने पैसे का अवश्य ध्यान रखे क्योंकि ऐसे बंदर हर जगह मिल जायेंगे। इस बंदर ने एक माताजी का पर्स छीनकर उसमें से पैसे निकाल लिए इसलिए सावधान रहे और सतर्क भी। pic.twitter.com/qQLK197McY — RACHIT (@funny_memes04) October 8, 2025

यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रिया दिया किया लगीं। एक यूजर ने लिखा, “वृंदावन के बंदर तो महंगा और सस्ता भी पहचान लेते हैं, अब ये भी उसी क्लास का लगता है.” दूसरे ने हंसते हुए लिखा, “अब तो बंदरों को भी कैश की जरूरत है, केले मुफ्त में नहीं मिलते.” तीसरे ने मजाक में लिखा, “बंदर अगर पैसे लौटाए भी, तो भरोसा नहीं कि फाड़ेगा नहीं.” यह वीडियो दिखाता है कि बंदरों की शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी.