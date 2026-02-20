Board Exam: 10 दिन का बच्चा गोद में लेकर आई मां, 12वीं Board का दिया एग्जाम! ये तस्वीर देख आपकी आंखें भर आएंगी

Advertisement
महाराष्ट्र में 21 साल की एक मां ने डिलीवरी के सिर्फ 10 दिन बाद नवजात को गोद में लेकर 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी. जानिए कैसे कॉलेज प्रशासन ने ‘मातृस्नेह कक्षा’ बनाकर उसका साथ दिया और क्यों यह कहानी पूरे देश को प्रेरित कर रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:17 AM IST
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र के नांदेड़ की 21 वर्षीय शीतल चंद्रकांत चिट्टे ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते. 12वीं की हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हुई थी और शीतल ने डिलीवरी के महज 10 दिन बाद परीक्षा देने का फैसला किया. वह अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचीं. उनकी यह तस्वीर और कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

परीक्षा में कैसे पहुंचीं?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शीतल 18 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने नांदेड़ के पीपुल्स कॉलेज पहुंचीं. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने डिलीवरी के दो दिन बाद ही इंग्लिश का पेपर भी दिया था. उस समय उनकी बहन उनके साथ थीं. पति के दिन में काम पर चले जाने और घर पर बच्चे को संभालने वाला कोई न होने की वजह से उन्हें मजबूरी में बच्चे को साथ लाना पड़ा. लेकिन उन्होंने परीक्षा छोड़ने का विकल्प नहीं चुना.

परिवार का साथ कितना अहम रहा?

शीतल श्री बसवेश्वर कॉलेज की छात्रा हैं और शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थीं. उन्होंने साफ कहा कि 12वीं की परीक्षा उनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. उनके परिवार ने भी इस फैसले में पूरा समर्थन दिया. अक्सर शादी और मातृत्व के बाद लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन शीतल ने इस सोच को चुनौती दी और दिखा दिया कि इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

कॉलेज ने क्या खास कदम उठाया?

शीतल के जज्बे को देखते हुए पीपल्स कॉलेज प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की. नांदेड एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित कॉलेज ने ‘मातृस्नेह कक्षा’ नाम से अलग कमरा तैयार किया. इस कमरे में बच्चे के आराम की व्यवस्था की गई, ताकि शीतल बिना चिंता के अपना पेपर लिख सकें. यह पहल न केवल मानवीय संवेदना का उदाहरण बनी, बल्कि अन्य संस्थानों के लिए भी मिसाल साबित हुई.

अधिकारियों ने क्या कहा?

नांदेड़ के शिक्षा अधिकारी माधव सालगर ने इस पहल की सराहना की और कहा कि भविष्य में ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी. महाराष्ट्र बोर्ड के लातूर डिविजनल अध्यक्ष सुधाकर तेलंग ने इसे राज्य में अपनी तरह की पहली पहल बताया. यह कदम उन छात्राओं को प्रोत्साहित करेगा, जो शादी या मातृत्व के बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं.

ओडिशा में भी दिखी ऐसी मिसाल?

पिछले साल नवंबर में ओडिशा के मल्कानगिरी जिले में भी एक भावुक दृश्य देखने को मिला था. भर्ती परीक्षा के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने रोते हुए बच्चे को संभालकर एक मां की मदद की थी, ताकि वह परीक्षा दे सके. यह घटना बिबीगुड़ा केंद्र पर हुई थी. ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि जब समाज और प्रशासन साथ खड़े हों, तो कोई भी मां अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ती.

