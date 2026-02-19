Board Exam: चल मेरी कॉपी गुरू के पास... स्टूडेंट ने समाजशास्त्र की परीक्षा में लिख डाली ऐसी शायरी, टीचर ने वायरल किया Video

Advertisement
UP Class 12 Student: यूपी के हमीरपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी वायरल. छात्र ने उत्तर की जगह शायरी, नारे और 100-100 रुपये के नोट लगाकर पास करने की गुजारिश की. सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:25 AM IST
Board Exam Viral Copy: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर स्थित मां गीता माहेश्वरी इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया. 21 जनवरी 2026 को हुई समाजशास्त्र की परीक्षा की एक कॉपी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि कॉपी में छात्र ने अपना नाम राघव लिखा था और पूरे पेपर में अजीबोगरीब बातें लिख डालीं.

कॉपी में आखिर लिखा क्या था?

छात्र ने पहले पन्ने पर “जय श्री राम, जय हनुमान दादा” लिख दिया. अगले पन्ने पर उसने लिखा, “सॉरी सर गलती से छूट गया.” तीसरे पेज पर उसने मजेदार शायरी लिखी, “चल मेरी कॉपी गुरू के पास, इच्छा होगी तो करेंगे पास.” इसके बाद उसने एक अजीब लाइन लिखी, “बाबर के बाप का नाम क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज. 100 में से 100. जय श्री राम.” पूरी कॉपी में जवाब की जगह ऐसे ही वाक्य भरे हुए थे.

क्या सच में पैसे भी रखे गए थे?

सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि छात्र ने दो अलग-अलग पन्नों पर 100-100 रुपये के नोट भी लगा दिए. ऐसा माना जा रहा है कि उसने टीचर से पास कराने की उम्मीद में यह कदम उठाया. इसके बाद उसने “लाडले मियाऊं...” जैसे शब्द भी लिखे, जिससे कॉपी और ज्यादा चर्चा में आ गई. यह घटना लोगों को हंसी के साथ हैरान भी कर रही है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by in.indians (@in.indians)

 

सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई?

यह कॉपी इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट in.indians द्वारा शेयर की गई. पोस्ट अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गई. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और मजेदार कमेंट्स किए. कई यूजर्स ने इसे परीक्षा के तनाव से जोड़कर देखा. एक यूजर ने लिखा, “ऐसा तो मेरा दोस्त लिखता है.” दूसरे ने कमेंट किया, “भाई, ये क्या है. क्यों ऐसा करते हैं लोग.” कई लोगों ने छात्र की क्रिएटिविटी पर हंसी जताई, तो कुछ ने इसे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के दबाव से जोड़कर गंभीर सवाल भी उठाए. हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया.

इस घटना ने एक बार फिर परीक्षा के दबाव पर चर्चा शुरू कर दी है. कई छात्र तनाव में आकर अजीब फैसले ले लेते हैं. यहां भी ऐसा लगता है कि छात्र ने पढ़ाई की जगह मजाक और भावनात्मक अपील का रास्ता चुना. हालांकि यह तरीका गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक मजेदार घटना के रूप में देखा जा रहा है. हमीरपुर की यह घटना फिलहाल इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, लेकिन यह मामला शिक्षा और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

