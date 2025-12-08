एक ऐसी मॉडल की स्टोरी जिससे डरता है उसका अपना परिवार, टैटू पर क्यों खर्च कर डाले 40 लाख?

Germany Viral Story: जर्मनी की 20 वर्षीय लूसी क्रासोटा सिर्फ 10 साल की उम्र से अपने शरीर में बदलाव कराती आ रही हैं. आज तक वह टैटू, पियर्सिंग और कॉस्मेटिक प्रोसीजर पर £35,000 खर्च कर चुकी हैं. उनकी सोच दूसरों से हटकर है और उन्हें अपना बोल्ड लुक बेहद पसंद है. लेकिन उनकी इस नई दुनिया में हर कोई खुश नहीं है. परिवार को लगता है कि वह अपनी हद पार कर चुकी हैं, लेकिन लूसी का कहना है कि यह उनका शरीर है और वह इसे अपनी तरह से सजाना चाहती हैं.

क्यों बढ़ा परिवार और दादी का विरोध?

लूसी बताती हैं कि उनकी दादी से लेकर परिवार के बाकी सदस्य उनके टैटू और बॉडी मॉडिफिकेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते. कई बार इस विषय पर घर में बहस और झगड़े तक हो चुके हैं. परिवार को लगता है कि लूसी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती खराब कर रही हैं, जबकि लूसी मानती हैं कि यह उनका असली रूप है. बुजुर्ग लोग अक्सर उनके लुक पर तंज कसते हैं, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करतीं.

लूसी ने दर्दनाक सर्जरी करवाने का फैसला क्यों लिया?

परिवार के विरोध के बावजूद लूसी ने हाल ही में £6,139 खर्च कर स्टमक टाइटनिंग सर्जरी करवाई. उनका कहना है कि वह अपने पेट को टैटू कराने के लिए एक स्मूथ कैनवास बनाना चाहती थीं. सर्जरी के बाद वह कई हफ्ते तक ठीक से चल भी नहीं पाईं, लेकिन अब वह लगभग पूरे पेट को टैटू से कवर कर चुकी हैं. उनका दावा है कि यह दर्द उनके लिए उनके सपने तक पहुंचने की कीमत है.

सिर्फ पेट ही नहीं, चेहरे-गर्दन पर भी टैटू

लूसी ने हाल ही में अपनी गर्दन और छाती पर कवर-अप टैटू करवाए और दो नए फेस टैटू भी बनवाए. साथ ही उन्होंने अपने चीक पियर्सिंग भी दोबारा करवाए, जिन्हें उन्हें पिछले साल हटाना पड़ा था. उनका हर कदम परिवार के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन लूसी को इसकी कोई चिंता नहीं है. वह मानती हैं कि हर नया टैटू उनकी पहचान को और स्पष्ट करता है.

लूसी कहती हैं कि उनका लक्ष्य सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को टैटू से कवर करना है, बस अपने ब्रेस्ट और जननांग को नेचुरल रखना चाहती हैं ताकि शरीर में एक खास कॉन्ट्रास्ट बना रहे. साथ ही वह भविष्य में अपने ब्रेस्ट को दोगुना करवाना चाहती हैं. यही नहीं, वह वैम्पायर जैसे दांत बनवाने और एल्फ ईयर्स जैसी सर्जरी भी करवाना चाहती हैं. यह सुनकर उनके परिवार की चिंता और बढ़ गई है, लेकिन लूसी को किसी रोक-टोक की परवाह नहीं. वह कहती हैं कि यह उनका शरीर है और इसे कैसे सजाना है, इसका फैसला भी वही करेंगी.