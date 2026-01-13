शरीर में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गई लड़की, कुछ घंटे बाद काली पड़ गईं अंगुलियां! मौत से पहले मिली नई जिंदगी

Kidney Stone Complication: यूनाइटेड किंगडम की 48 वर्षीय महिला लुईस मार्शलसे को जुलाई 2022 में अचानक तेज दर्द हुआ. उन्हें लगा कि यह किडनी स्टोन की वजह से है, जो आमतौर पर बहुत से लोगों को होता है. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने भी किडनी स्टोन की पुष्टि की और उन्हें घर लौटने की सलाह दे दी. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दर्द कुछ ही घंटों में जानलेवा रूप ले लेगा.

घर लौटते ही अचानक बिगड़े हालात?

उसी रात लुईस की हालत तेजी से खराब होने लगी. उन्हें बार-बार चक्कर आने लगे और वह बेहोश होने लगीं. परिवार ने तुरंत उन्हें दोबारा अस्पताल पहुंचाया. वहां किए गए टेस्ट में सामने आया कि वह सेप्टिक शॉक में चली गई हैं, जो एक गंभीर संक्रमण की वजह से होता है और जान के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. लुईस की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को शरीर के अहम अंगों की ओर खून की सप्लाई बनाए रखनी पड़ी. इसके लिए हाथों और पैरों में खून का प्रवाह सीमित कर दिया गया. इस फैसले का खामियाजा यह हुआ कि उनके हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए. कुछ ही समय में उनकी उंगलियां काली और बैंगनी पड़ने लगीं, जो टिश्यू के मरने का संकेत था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

वह पल कितना डरावना था?

लुईस ने बाद में बताया कि सबसे भयावह पल वह था, जब वह होश में आईं और महसूस किया कि वह अपनी उंगलियां हिला नहीं पा रही हैं. उनके शब्दों में, उनकी उंगलियां लगभग मर चुकी थीं. यह अनुभव उनके लिए मानसिक रूप से बेहद टूटने वाला था, जिसे वह आज भी नहीं भूल पातीं. संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकने के लिए अक्टूबर 2022 तक डॉक्टरों ने उनके दोनों हाथों और पैरों की सभी उंगलियां काटने का फैसला लिया. यह फैसला उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था. इसके बाद लुईस की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वह रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गईं.

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

जिंदगी में उम्मीद की किरण कहां से आई?

अंग कटने के बाद लुईस अपने माता-पिता की मदद से चलने, खाना बनाने और नहाने जैसे काम करने लगीं. इसी दौरान जब उन्हें कृत्रिम अंगों के लिए आंका जा रहा था, तो उनकी मुलाकात एक टेक्नीशियन से हुई, जिनके हाथ पुराने फोटो में लुईस के हाथों से काफी मिलते-जुलते थे. इस अनोखी समानता की मदद से विशेषज्ञों ने बेहद वास्तविक दिखने वाले प्रोस्थेटिक हाथ तैयार किए. इन हाथों में नसें और जोड़ तक साफ नजर आते हैं. आज लुईस अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर चुकी हैं और मानती हैं कि मौत के मुंह से लौटना उनके लिए दूसरा जीवन है.