बॉडी बनाने का जुनून बना मौत की वजह! बाजुओं में इंजेक्शन से भरता था तेल, 55 की उम्र में थम गई सांसें

बॉडी बनाने की सनक में ब्राजील के अर्लिंडो डी सूज़ा ने बाजुओं में तेल इंजेक्ट किया. डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद वह नहीं रुका. किडनी और अंग फेल होने के बाद 55 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:32 AM IST
दुनिया में फिट दिखने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन जब यही चाह हद से गुजर जाए तो जानलेवा भी बन सकती है. बॉडी बनाना जहां कुछ लोगों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है, वहीं कुछ लोग इसे जुनून और फिर सनक में बदल लेते हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने बाजुओं को बड़ा और ताकतवर दिखाने के लिए इंजेक्शन से उनमें तेल भरना शुरू कर दिया. शुरुआत में यह उसे ताकत की पहचान लगा, लेकिन धीरे-धीरे यही सनक उसकी सेहत को खोखला करती चली गई. आखिरकार 55 साल की उम्र में उसकी सांसें थम गईं. यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि फिटनेस के नाम पर की गई खतरनाक लापरवाही की चेतावनी है.

असली जिंदगी का ‘पोपाय’ बना शख्स

इस शख्स का नाम अर्लिंडो डी सूज़ा (Arlindo de Souza) था, जो ब्राजील के ओलिंडा शहर का रहने वाला था. बचपन से ही उसे बॉडी बनाने का शौक था, लेकिन वक्त के साथ यह शौक खतरनाक सनक में बदल गया. लोग अक्सर कार्टून कैरेक्टर ‘Popeye The Sailor Man’ के बड़े-बड़े बाजुओं की नकल मजाक में करते हैं, लेकिन अर्लिंडो ने इसे हकीकत बना लिया. उसने अपने बाजुओं को असामान्य रूप से बड़ा करने के लिए इंजेक्शन के जरिए मिनरल ऑयल और अल्कोहल भरना शुरू कर दिया. बाहर से देखने पर उसके बाजू ताकतवर लगते थे, लेकिन असल में यह मांसपेशियां नहीं, बल्कि शरीर में भरा गया तेल था. धीरे-धीरे उसकी पहचान इसी अजीब बॉडी के कारण दुनिया भर में फैल गई.

तेल से फुली बॉडी, अंदर से टूटता शरीर

अर्लिंडो लंबे समय तक अपने बाजुओं में तेल और अल्कोहल इंजेक्ट करता रहा. डॉक्टरों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि यह तरीका बेहद खतरनाक है और इससे अंग फेल हो सकते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था. कुछ समय के लिए उसने इंजेक्शन बंद भी किया, मगर फिर दोबारा शुरू कर दिया. पिछले साल उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे किडनी की गंभीर समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया. पहले उसकी एक किडनी ने काम करना बंद किया और फिर क्रिसमस के आसपास दूसरी किडनी भी फेल हो गई. इसके अलावा उसके शरीर में सूजन और संक्रमण बढ़ता चला गया. बाहर से ताकतवर दिखने वाला शरीर अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका था.

13 जनवरी को थम गई सांसें

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्लिंडो की भतीजी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उसके फेफड़ों में फ्लूइड भरने लगा था. हालत इतनी बिगड़ गई कि डायलिसिस भी नहीं हो सका. इसी दौरान उसे कार्डिएक अरेस्ट आया और 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई. हालांकि अभी तक आधिकारिक डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि उसकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हुई. एक वक्त ऐसा भी था जब उसके बाजुओं का साइज 29 इंच तक पहुंच गया था. अर्लिंडो सिंगल था और उसके कोई बच्चे नहीं थे. उसकी मौत के बाद पीछे सिर्फ उसकी बुजुर्ग मां रह गई हैं. यह मामला फिटनेस के नाम पर की जाने वाली खतरनाक प्रयोगशीलता की एक कड़वी सीख बनकर सामने आया है.

Shivam Tiwari

