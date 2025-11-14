ऑस्ट्रेलिया के मेट्रो में लगाया डीजे और बजाने लगा 'बेवफा-बेवफा', बॉलीवुड बीट्स सुन झूमने लगे पैसेंजर्स और फिर

Sydney Metro Bollywood DJ Video: सिडनी की मेट्रो में बॉलीवुड गाने पर हुआ डीजे-स्टाइल सेलिब्रेशन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा और इस पर बहस भी शुरू हो गई. वायरल वीडियो में कुछ लोग “Bewafa Bewafa” गाना तेज आवाज में बजाते और वहीं खड़े होकर डांस जैसा माहौल बनाते दिखते हैं. किसी को यह मजेदार लगा तो किसी ने इसे पब्लिक प्लेस की मर्यादा के खिलाफ बताया.

क्या इंस्टाग्राम वीडियो ने लोगों को भड़काया?

वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम यूजर @guerrilla.set ने डाला था. कैप्शन में लिखा गया कि मस्ती में शुरू हुआ देसी जैम अब ऑनलाइन आलोचना का कारण बन गया है. कई कमेंट्स में इसे फन एक्ट कहा गया, लेकिन बहुत से यूजर्स ने इसे न्यूसेंस बताते हुए लोगों को विदेशी देश में डिसेंट रहने की नसीहत दी.

क्या यात्री हुए डीजे सेट से असहज?

वीडियो में मेट्रो के कुछ यात्री बीट्स का आनंद लेते दिखते हैं, जबकि कई लोगों के चेहरे साफ बता रहे हैं कि वे असहज महसूस कर रहे थे. एक ओर यह ऊर्जा लोगों को आकर्षित करती दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे अनुचित बताया. बिल्कुल यात्रियों की तरह, नेटिजन्स भी दो हिस्सों में बंट गए. एक यूजर ने कहा, “न्यूयॉर्क में यह नॉर्मल है, इसमें दिक्कत क्या है?”

दूसरे ने मजे लेते हुए लिखा, “अगर इंग्लिश म्यूजिक होता तो किसी को दिक्कत नहीं होती.” एक ने मजाक में कहा, “इसीलिए मैं कभी डीजे नहीं बनना चाहता था.” लेकिन इसके विपरीत कुछ ने इसे सार्वजनिक परिवहन के लिए पूरी तरह गलत बताया. बहुत से लोगों का मानना है कि यह गलत प्रैक्टिस है. जबकि कई लोग इसे अनुशासन के खिलाफ मानते हैं.