ऑस्ट्रेलिया के मेट्रो में लगाया डीजे और बजाने लगा 'बेवफा-बेवफा', बॉलीवुड बीट्स सुन झूमने लगे पैसेंजर्स और फिर

Bollywood DJ In Sydney Metro: सिडनी की मेट्रो में बजाए गए बॉलीवुड डीजे जम पर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर शिष्टाचार और व्यवहार को लेकर बहस शुरू कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:48 AM IST
Sydney Metro Bollywood DJ Video: सिडनी की मेट्रो में बॉलीवुड गाने पर हुआ डीजे-स्टाइल सेलिब्रेशन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा और इस पर  बहस भी शुरू हो गई. वायरल वीडियो में कुछ लोग “Bewafa Bewafa” गाना तेज आवाज में बजाते और वहीं खड़े होकर डांस जैसा माहौल बनाते दिखते हैं. किसी को यह मजेदार लगा तो किसी ने इसे पब्लिक प्लेस की मर्यादा के खिलाफ बताया.

क्या इंस्टाग्राम वीडियो ने लोगों को भड़काया?

वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम यूजर @guerrilla.set ने डाला था. कैप्शन में लिखा गया कि मस्ती में शुरू हुआ देसी जैम अब ऑनलाइन आलोचना का कारण बन गया है. कई कमेंट्स में इसे फन एक्ट कहा गया, लेकिन बहुत से यूजर्स ने इसे न्यूसेंस बताते हुए लोगों को विदेशी देश में डिसेंट रहने की नसीहत दी.

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

क्या यात्री हुए डीजे सेट से असहज?

वीडियो में मेट्रो के कुछ यात्री बीट्स का आनंद लेते दिखते हैं, जबकि कई लोगों के चेहरे साफ बता रहे हैं कि वे असहज महसूस कर रहे थे. एक ओर यह ऊर्जा लोगों को आकर्षित करती दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे अनुचित बताया. बिल्कुल यात्रियों की तरह, नेटिजन्स भी दो हिस्सों में बंट गए. एक यूजर ने कहा, “न्यूयॉर्क में यह नॉर्मल है, इसमें दिक्कत क्या है?”

 

 

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

दूसरे ने मजे लेते हुए लिखा, “अगर इंग्लिश म्यूजिक होता तो किसी को दिक्कत नहीं होती.” एक ने मजाक में कहा, “इसीलिए मैं कभी डीजे नहीं बनना चाहता था.” लेकिन इसके विपरीत कुछ ने इसे सार्वजनिक परिवहन के लिए पूरी तरह गलत बताया. बहुत से लोगों का मानना है कि यह गलत प्रैक्टिस है. जबकि कई लोग इसे अनुशासन के खिलाफ मानते हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Sydney Metroviraltrending

