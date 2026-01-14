जंगल में मिली अजीब चीज, 500 लड़कियों का हुआ DNA टेस्ट, फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Viral News: ब्रिटेन के लिवरपूल में जंगल में एक बच्चे का शव मिला. पुलिस ने जांच करते हुए 500 महिलाओं का डीएनए टेस्ट कराया, जिनमें ज्यादातर स्कूल की लड़कियां थीं. जांच में पता चला कि शव का डीएनए महिला जोआन शार्की से मेल खाता था. बाद में शार्की ने कबूल किया कि उसने बच्चे की हत्या की थी.
Trending News: ब्रिटेन के लिवरपूल इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जंगल में स्थित दो कूड़ेदानों के पास एक बच्चे का शव मिला. स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि बच्चे की पहचान और वहां पहुंचने को लेकर कोई सुराग नहीं था. आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया. मामला पूरी तरह रहस्यमय बन गया.
पहचान के लिए पुलिस ने उठाया बड़ा कदम
शव की पहचान न होने पर पुलिस ने इलाके में घर-घर जाकर बच्चे की तस्वीर दिखाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 500 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं के DNA टेस्ट कराए. पुलिस को शक था कि बच्चा किसी युवा लड़की का हो सकता है, जिसने सामाजिक डर के कारण उसे कूड़ेदान में फेंक दिया. इसी आशंका के चलते स्कूल और आसपास की लड़कियों को जांच में शामिल किया गया.
DNA रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा
मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, DNA जांच में बड़ा खुलासा हुआ. बच्चे का DNA जोआन शार्की नाम की महिला से मैच कर गया. इसके बाद पुलिस ने जोआन शार्की और उसके पति को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान पति पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया. हालांकि जोआन शार्की शुरू में किसी भी तरह की जानकारी से इनकार करती रही.
25 साल बाद आया सच सामने
लंबी पूछताछ के बाद जोआन शार्की ने कबूल किया कि उसी ने बच्चे की हत्या की थी, हालांकि उसने दावा किया कि उसे पूरी घटना ठीक से याद नहीं है. कोर्ट ने मामले में मानसिक अस्वस्थता को आधार मानते हुए 25 साल बाद उसे सिर्फ ढाई साल की सजा सुनाई, जिसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया. यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार, बल्कि समाज के लिए भी गहरा झटका साबित हुआ.