लाइब्रेरी से 46 साल पहले गायब हुई थी किताब, अचानक मिली तो अंदर लिखी थी ऐसी रहस्यमयी चीज! लाइब्रेरियन की उड़ गई नींद

Viral Library Story: करीब 46 साल बाद कैलिफोर्निया की एक लाइब्रेरी में लौटी किताब ने सबको चौंका दिया. बिना नाम के भेजे गए पैकेट, सॉरी वाले नोट और लाइब्रेरी की प्रतिक्रिया ने इस कहानी को खास बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:29 PM IST
Book Returned After 46 Years: कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी लाइब्रेरी की ला मेसा ब्रांच में उस वक्त सब हैरान रह गए, जब एक कर्मचारी ने जनवरी की शुरुआत में एक पैकेट खोला. पैकेट के अंदर जो किताब थी, वह कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि लगभग 46 साल पहले लाइब्रेरी से जारी की गई एक किताब थी, जो अब जाकर वापस लौटी थी.

कौन सी किताब थी जो इतने सालों बाद सामने आई?

यह किताब Sheila Burnford की मशहूर रचना The Incredible Journey थी. दिलचस्प बात यह रही कि किताब उसी ब्रांच में भेजी गई, जो अब नए पते पर शिफ्ट हो चुकी है. इससे साफ है कि किताब भेजने वाले ने सही जगह तक पहुंचाने के लिए पूरी रिसर्च की थी. ला मेसा ब्रांच की मैनेजर कैसी कोल्डविन ने बताया कि जब उन्होंने पैकेट खोला तो किताब की पुरानी खुशबू अब भी बरकरार थी. उन्होंने कहा कि इतने साल पुरानी किताब को हाथ में लेना और उसकी महक महसूस करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव था.

किताब के साथ भेजे गए नोट में क्या लिखा था?

यह पैकेट पूरी तरह अनाम था. न भेजने वाले का नाम था और न ही कोई पता. सिर्फ एक छोटा सा नोट था, जिस पर लिखा था, “Sorry this is so late.” और उसके साथ एक हाथ से बनाया गया स्माइली फेस था. यही सादगी इस पूरी कहानी को और खास बना देती है. लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि यह किताब 20 मई 1980 को वापस की जानी थी. यानी यह किताब तय तारीख से करीब 46 साल देर से लौटी. इसके बावजूद लाइब्रेरी की ओर से कोई नाराज़गी नहीं जताई गई.

 

 

क्या इतने साल बाद जुर्माना लगाया गया?

सैन डिएगो काउंटी लाइब्रेरी ने साफ किया कि अब लाइब्रेरी में रोजाना बढ़ने वाले लेट फाइन नहीं लिए जाते. लाइब्रेरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि किताबें लौटाने में कभी देर नहीं होती, बस उन्हें वापस करना जरूरी है. कैसी कोल्डविन ने बताया कि यह किताब अब सामान्य शेल्फ में वापस नहीं रखी जाएगी. उनके मुताबिक, यह किताब फिलहाल उनकी निजी शेल्फ पर एक यादगार के तौर पर रखी जाएगी, ताकि यह कहानी हमेशा याद रहे.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

