इस होटल में कमरा लिया तो साथ सोने के लिए मिलेगा 'रशियन' पार्टनर! देने पड़ेंगे सिर्फ ₹4000

Trained Dogs In Hotel: चीन के वुहान शहर का एक होटल इन दिनों चर्चा में है. इस होटल का नाम है कंट्री गार्डन फीनिक्स होटल, जिसने अपने मेहमानों के लिए ऐसा अनोखा ऑफर शुरू किया है जिसे सुनकर डॉग लवर्स खुश हो जाएंगे. यहां आपको सिर्फ रूम ही नहीं, बल्कि एक प्यारे और ट्रेंड डॉग की संगत भी मिलेगी. लगभग 4,700 रुपये प्रति रात में गेस्ट्स अपनी स्टे के दौरान गोल्डन रिट्रीवर, रशियन डॉग हस्की या टेरियर जैसे डॉग्स के साथ वक्त बिता सकते हैं.

क्या है इस ऑफर की खासियत?

इस सर्विस की शुरुआत जुलाई में हुई और कुछ ही हफ्तों में इसे 300 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं. होटल मैनेजर मिस्टर डोंग के मुताबिक, ज्यादातर ट्रैवलर्स को यह कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि इससे उन्हें होटल में भी घर जैसा अहसास होता है. चीन में पालतू जानवरों से जुड़ा कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. सिर्फ 2024 में ही यह 300 बिलियन युआन तक पहुंच गया और यह हर साल लगभग 7.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है. माना जा रहा है कि 2027 तक यह आंकड़ा 400 बिलियन युआन तक पहुंच जाएगा.

क्या सिर्फ होटल ही नहीं, और भी जगहों पर है पेट कल्चर?

चीन में पेट कल्चर अब बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है. वहां डॉग कैफे, पेट योगा, क्लोनिंग, ग्रूमिंग जैसी सर्विसेस काफी ट्रेंड कर रही हैं. अब होटल्स ने भी इस ट्रेंड को पकड़ लिया है. कई गेस्ट्स ने माना कि उन्हें लगा था डॉग बहुत शरारती होंगे लेकिन असल में वे काफी शांत, आज्ञाकारी और प्यार करने वाले निकले.

कितने डॉग्स उपलब्ध हैं और कहां से आते हैं?

फिलहाल होटल में 10 डॉग्स मौजूद हैं, जिनमें रिट्रीवर, हस्की और टेरियर शामिल हैं. इनमें से कुछ होटल के अपने हैं और कुछ ट्रेनर्स या प्राइवेट ओनर्स के. सभी डॉग्स का हेल्थ चेक और ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि गेस्ट और डॉग, दोनों के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन सके. जहां एक तरफ यह आइडिया लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वहीं लीगल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी दी है. वकील डू शिंगयू के मुताबिक, अगर किसी डॉग से जुड़ा कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होटल पर होगी. इसीलिए सलाह दी गई है कि होटल्स को प्रोफेशनल ट्रेनर्स रखने चाहिए और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान देना चाहिए.

चीन में पालतू जानवर बच्चों से भी ज्यादा क्यों हो गए?

दिलचस्प बात यह है कि अब चीन में पेट्स की संख्या बच्चों से ज्यादा हो चुकी है. 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, चार साल से कम उम्र के बच्चों की तुलना में पालतू जानवर ज्यादा हैं. अब लगभग हर आठ में से एक शहरी निवासी पालतू जानवर पाल रहा है.