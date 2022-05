आधी रात बुक किया Uber Cab, सवारी ने पूछा कितनी देर में आओगे तो ड्राइवर बोला- आऊंगा, एक पराठा खा लूं पहले

Viral News: भारत में जो लोग ओला या उबर कैब (Uber Cab) यूज करते हैं, उन्हें कई बार अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. आपको खुद ओला या उबर ड्राइवरों के साथ कुछ हैरान करने वाला अनुभव हुआ होगा. कई बार ओला या उबर ड्राइवर आपके पास आने से मना कर देते हैं, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन ऐसी जगह होता है जहां पर वो जाना नहीं चाहते. इतना ही नहीं, कई बार ड्राइवर खुद जाने से मना कर देता है तो आप उससे राइड कैंसिल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और आपसे ही कैंसिल करने को कहता है. ऐसी घटना कई लोगों के साथ हो चुकी है.

एक नई घटना सामने आई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जी हां, जैसे ही राइड बुक होता है तो ड्राइवर आपको चैट से पूछ लेता है कि कहां जाना है. जवाब देने पर आप यह जरूर पूछते होंगे कि कितने देर में आएंगे तो वह समय बताते हैं. एक महिला को उबर ड्राइवर के साथ अजीबोगरीब अनुभव हुआ जब उसने देर से आने का सही वजह बताई. ट्विटर यूजर करिश्मा मेहरोत्रा ने ड्राइवर के साथ अपनी चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. जब उसे लगा कि ड्राइवर अपने पिकअप स्थान की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो महिला ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वह उसे लेने आ रहा है.

This is the type of honesty i hope to achieve in life pic.twitter.com/xi62yZak8v

— Karishma Mehrotra (@karishma__m__) May 15, 2022