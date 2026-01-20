Advertisement
trendingNow13080748
Hindi Newsजरा हटकेBorder 2 के सोशल मीडिया ट्रेंड में केएल राहुल ने मारी एंट्री, साले से कर दी अजीब मांग, आग की तरह फैला VIDEO

Border 2 के सोशल मीडिया ट्रेंड में केएल राहुल ने मारी एंट्री, साले से कर दी अजीब मांग, आग की तरह फैला VIDEO

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार ट्रेंड चल रहा है, जिसमें यूजर्स किसी वीडियो या पोस्ट पर शर्तिया कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि “अगर मेरा फेवरेट स्टार कमेंट करेगा तो मैं फिल्म दो बार देखूंगा,” तो कोई कुछ और शर्त जोड़ रहा है. इसी कड़ी में केएल राहुल ने भी एक वीडियो पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अगर अहान शेट्टी ने इस वीडियो पर कमेंट किया, तो मैं बॉर्डर 2 दो बार देखूंगा

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Border 2 के सोशल मीडिया ट्रेंड में केएल राहुल ने मारी एंट्री, साले से कर दी अजीब मांग, आग की तरह फैला VIDEO

सोशल मीडिया पर कब कौन-सा ट्रेंड चल जाए, कहना मुश्किल होता है. कभी कोई फिल्म का डायलॉग वायरल हो जाता है, तो कभी किसी आने वाली फिल्म के नाम पर मीम्स और चैलेंज की बाढ़ आ जाती है. इन दिनों ‘बॉर्डर-2’ को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है. लोग मजेदार शर्तों के साथ कमेंट कर रहे हैं कि “अगर फलां ने कमेंट कर दिया तो मैं ये कर दूंगा.” इसी ट्रेंड में अब टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल की भी एंट्री हो गई है. राहुल ने अपने ही साले को लेकर ऐसी डिमांड रख दी कि वीडियो देखते ही देखते आग की तरह फैल गया और फैंस जमकर मजे लेने लगे.

क्या है बॉर्डर-2 वाला सोशल मीडिया ट्रेंड

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार ट्रेंड चल रहा है, जिसमें यूजर्स किसी वीडियो या पोस्ट पर शर्तिया कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि “अगर मेरा फेवरेट स्टार कमेंट करेगा तो मैं फिल्म दो बार देखूंगा,” तो कोई कुछ और शर्त जोड़ रहा है. इसी कड़ी में केएल राहुल ने भी एक वीडियो पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अगर अहान शेट्टी ने इस वीडियो पर कमेंट किया, तो मैं बॉर्डर 2 दो बार देखूंगा.” राहुल का यह कमेंट देखते ही लोगों का ध्यान खिंच गया, क्योंकि इसमें मजाक भी था और पारिवारिक तड़का भी.

Add Zee News as a Preferred Source

‘साले’ से की डिमांड, फैंस को आई हंसी

केएल राहुल का यह कमेंट इसलिए भी खास बन गया क्योंकि अहान शेट्टी उनके साले हैं. राहुल और अथिया शेट्टी की शादी के बाद से फैंस को उनका यह मजाकिया अंदाज काफी पसंद आता है. जैसे ही राहुल का कमेंट सामने आया, यूजर्स ने उसे स्क्रीनशॉट कर शेयर करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने लिखा कि क्रिकेटर हो या अभिनेता, सोशल मीडिया पर सब एक जैसे ही ट्रेंड एंजॉय कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो अहान शेट्टी को टैग करते हुए उनसे कमेंट करने की अपील भी कर डाली, ताकि राहुल अपनी शर्त पूरी करें.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KL Rahu (@klrahul)

क्यों आग की तरह फैला ये वीडियो

इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसका हल्का-फुल्का और मजेदार अंदाज है. एक तरफ ‘बॉर्डर-2’ जैसे बड़े नाम का क्रेज, दूसरी तरफ केएल राहुल जैसे स्टार क्रिकेटर की एंट्री—दोनों मिलकर कंटेंट को और दिलचस्प बना देते हैं. राहुल का कमेंट आते ही वीडियो को हजारों बार देखा और शेयर किया गया. लोगों को यह बात खूब पसंद आई कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी सोशल मीडिया ट्रेंड में आम यूजर्स की तरह हिस्सा ले रहा है. कुल मिलाकर, यह मामला दिखाता है कि आज के दौर में फिल्मों, क्रिकेट और सोशल मीडिया का मजेदार मेल कैसे वायरल हो जाता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

border 2KL RahulAhan Shetty

Trending news

बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई