Border 2 के सोशल मीडिया ट्रेंड में केएल राहुल ने मारी एंट्री, साले से कर दी अजीब मांग, आग की तरह फैला VIDEO

सोशल मीडिया पर कब कौन-सा ट्रेंड चल जाए, कहना मुश्किल होता है. कभी कोई फिल्म का डायलॉग वायरल हो जाता है, तो कभी किसी आने वाली फिल्म के नाम पर मीम्स और चैलेंज की बाढ़ आ जाती है. इन दिनों ‘बॉर्डर-2’ को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है. लोग मजेदार शर्तों के साथ कमेंट कर रहे हैं कि “अगर फलां ने कमेंट कर दिया तो मैं ये कर दूंगा.” इसी ट्रेंड में अब टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल की भी एंट्री हो गई है. राहुल ने अपने ही साले को लेकर ऐसी डिमांड रख दी कि वीडियो देखते ही देखते आग की तरह फैल गया और फैंस जमकर मजे लेने लगे.

क्या है बॉर्डर-2 वाला सोशल मीडिया ट्रेंड

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार ट्रेंड चल रहा है, जिसमें यूजर्स किसी वीडियो या पोस्ट पर शर्तिया कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि “अगर मेरा फेवरेट स्टार कमेंट करेगा तो मैं फिल्म दो बार देखूंगा,” तो कोई कुछ और शर्त जोड़ रहा है. इसी कड़ी में केएल राहुल ने भी एक वीडियो पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अगर अहान शेट्टी ने इस वीडियो पर कमेंट किया, तो मैं बॉर्डर 2 दो बार देखूंगा.” राहुल का यह कमेंट देखते ही लोगों का ध्यान खिंच गया, क्योंकि इसमें मजाक भी था और पारिवारिक तड़का भी.

Add Zee News as a Preferred Source

‘साले’ से की डिमांड, फैंस को आई हंसी

केएल राहुल का यह कमेंट इसलिए भी खास बन गया क्योंकि अहान शेट्टी उनके साले हैं. राहुल और अथिया शेट्टी की शादी के बाद से फैंस को उनका यह मजाकिया अंदाज काफी पसंद आता है. जैसे ही राहुल का कमेंट सामने आया, यूजर्स ने उसे स्क्रीनशॉट कर शेयर करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने लिखा कि क्रिकेटर हो या अभिनेता, सोशल मीडिया पर सब एक जैसे ही ट्रेंड एंजॉय कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो अहान शेट्टी को टैग करते हुए उनसे कमेंट करने की अपील भी कर डाली, ताकि राहुल अपनी शर्त पूरी करें.

क्यों आग की तरह फैला ये वीडियो

इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसका हल्का-फुल्का और मजेदार अंदाज है. एक तरफ ‘बॉर्डर-2’ जैसे बड़े नाम का क्रेज, दूसरी तरफ केएल राहुल जैसे स्टार क्रिकेटर की एंट्री—दोनों मिलकर कंटेंट को और दिलचस्प बना देते हैं. राहुल का कमेंट आते ही वीडियो को हजारों बार देखा और शेयर किया गया. लोगों को यह बात खूब पसंद आई कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी सोशल मीडिया ट्रेंड में आम यूजर्स की तरह हिस्सा ले रहा है. कुल मिलाकर, यह मामला दिखाता है कि आज के दौर में फिल्मों, क्रिकेट और सोशल मीडिया का मजेदार मेल कैसे वायरल हो जाता है.