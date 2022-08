गलती करने पर बॉस ने एम्प्लॉई को डंडे से पीटा, Video ने हजारों लोगों को हैरानी में डाला

Boss Employee News: जहां पर आप जॉब करते हैं, वहां पर आप कई तरह के कलीग के साथ वक्त गुजारते होंगे. लेकिन क्या आपने किसी बुरे बॉस के साथ अनुभव किया है? अगर किया है तो किस हद तक? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बॉस ने अपने एम्प्लॉई के साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को उसके बॉस द्वारा डंडे से पीटते हुए दिखाया जा रहा है. यह घटना कथित तौर पर मलेशिया के सेरेम्बन स्थित एक निर्माण कंपनी इनमैक्स इंडस्ट्रीज (Inmax Industries) में हुई थी.

अपने एम्प्लॉई को डंडे से पीटता है बॉस

वीडियो के अनुसार, ताइवान का एक बॉस इनमैक्स इंडस्ट्रीज में एक कर्मचारी को डंडे से पीट रहा है. क्लिप में बॉस को कर्मचारी को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है. जब कर्मचारी उससे बचने की कोशिश करता है और सजा से बचने के लिए दौड़ता है, तो बॉस को उसके पीछे दौड़ते हुए देखा जा सकता है. एक ट्विटर यूजर ने वीडियो के साथ शेयर करते हुए लिखा, 'कृपया इस वीडियो को वायरल करें क्योंकि यह बॉस अपने स्टाफ को कई सालों से मार रहा है और कोई कार्रवाई नहीं करता. कृपया इस तरह की क्रूरता बंद करें.'

देखें वीडियो-

Aksi bos pukul pekerja di kilang INMAX TTJ Senawang.

Please viral this video because this boss hitting his staff too many years no one take action. Please stop this kind of cruelty.

Kredit topfan serembanpage

Video pic.twitter.com/Bh0oCYRdW9

— nan manjoi8715 (@nanmanjoi8715) August 14, 2022