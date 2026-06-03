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Hindi Newsजरा हटकेबॉस हो तो ऐसा! 10 दिन की छुट्टी के बाद एम्प्लॉई को मिला वो जवाब, जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद

बॉस हो तो ऐसा! 10 दिन की छुट्टी के बाद एम्प्लॉई को मिला वो जवाब, जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद

Boss Employee Whatsapp Chat Viral: 10 दिन की लंबी छुट्टी के बाद जब एक कर्मचारी ने अपने बॉस को वापस आने का मैसेज किया, तो बॉस का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जानिए इस मजेदार और हैरान करने वाली वायरल चैट में बॉस ने ऐसा क्या कह दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:42 AM IST
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बॉस हो तो ऐसा! 10 दिन की छुट्टी के बाद एम्प्लॉई को मिला वो जवाब, जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद

Employee Boss Viral Whatsapp Chat: कॉर्पोरेट दुनिया में छुट्टी मांगना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता. कई बार तो लंबी छुट्टी से वापस आने के बाद भी कर्मचारी इस डर में रहते हैं कि न जाने बॉस का मूड कैसा होगा या डेस्क पर काम का कितना पहाड़ उनका इंतजार कर रहा होगा. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी चैट वायरल हो रही है, जिसने बॉस और कर्मचारी के रिश्ते की एक नई परिभाषा लिख दी है. एक कर्मचारी पूरे 10 दिन की लंबी छुट्टी मनाकर वापस लौटा और उसने अपने बॉस को मैसेज किया. इसके बाद बॉस ने जो जवाब दिया, उसे देखकर इंटरनेट की जनता हैरान भी है और उस बॉस की तारीफ करते नहीं थक रही है.

10 दिन की छुट्टी और वो पहला मैसेज

अक्सर जब लोग एक लंबी वेकेशन से लौटते हैं, तो उनके मन में ऑफिस को लेकर थोड़ी घबराहट होती है. ऐसा ही कुछ इस कर्मचारी के साथ भी हुआ जो पूरे 10 दिन तक ऑफिस के काम और ईमेल से दूर था. छुट्टियों का खुमार उतरते ही उसने सबसे पहला काम अपने बॉस को मैसेज करने का किया. कर्मचारी ने बड़े ही सलीके से बॉस को इन्फॉर्म किया कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और वह अब दोबारा काम पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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बॉस का जवाब देखकर सब रह गए दंग

जैसे ही कर्मचारी का मैसेज बॉस के पास पहुंचा, उधर से तुरंत एक रिप्लाई आया. आमतौर पर लोग उम्मीद करते हैं कि बॉस कहेंगे- 'ठीक है, पेंडिंग काम तुरंत खत्म करो' या फिर 'मीटिंग रूम में आओ'. लेकिन इस बॉस का अंदाज बिल्कुल जुदा था. बॉस ने कर्मचारी का स्वागत किसी गुस्से या काम के बोझ के साथ नहीं किया, बल्कि एक बेहद कूल और समझदार इंसान की तरह किया. बॉस का यही अनोखा रिप्लाई अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

काम की टेंशन नहीं, पहले आराम

बॉस ने अपने जवाब में कर्मचारी से कहा कि वह काम की बिल्कुल भी चिंता न करे. बॉस का मानना था कि 10 दिन की छुट्टी के बाद अचानक से काम का प्रेशर लेना सही नहीं है. उन्होंने कर्मचारी को सलाह दी कि वह आराम से सिस्टम में लॉगिन करे, अपने पुराने ईमेल्स चेक करे और धीरे-धीरे काम की लय में वापस आए. बॉस ने यह भी साफ कर दिया कि उन पर तुरंत कोई डेडलाइन का दबाव नहीं डाला जाएगा. यह देखकर एम्प्लॉई की जान में जान आई.

 

Went on a 10-day vacation, informed I’m back tomorrow, got told by the big boss to take one more day to settle in
by u/BlueWaterDrift in IndianWorkplace

 

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इंटरनेट पर लोग बोले- 'भगवान ऐसा बॉस सबको दे'

यह चैट जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई, यूजर्स ने इस पर कमेंट्स की बौछार कर दी. हर कोई इस बॉस की लीडरशिप क्वालिटी और एम्पैथी की तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, "मेरे बॉस तो संडे को भी काम याद दिला देते हैं, काश मुझे भी ऐसा बॉस मिलता." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह साबित करता है कि अच्छा वर्क कल्चर कर्मचारी की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है."

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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