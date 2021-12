नौकरी के 'फर्स्ट डे' बॉस ने लड़की को दी ऐसी चिट्ठी, देखकर पापा का दिमाग हो गया खराब

Boss Employee Relationship: हर मां-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी (First Day of Job) करें और अपने पैरों पर खड़े हों. ऐसा ही न्यूज़ीलैंड (New Zealand News) के रहने वाले एक पिता चाहते थे. उनकी बेटी को नई-नई नौकरी (Letter From Boss to New Employee) मिली थी और वह खुश थे कि उनकी बेटी पहले दिन जॉब (Letter From Boss) के लिए जा रही है. लेकिन पहले दिन की नौकरी के बाद बेटी (Girl Got Weird Letter From Boss) जब घर लौटकर वापस आई तो उनकी ये सारी खुशी काफूर हो गई.

दरअसल, नौकरी के पहले ही दिन उनकी बेटी के बॉस ने उसे एक ऐसी अजीबोगरीब चिट्ठी (Letter From Boss) दी थी, जिसे पढ़कर पिता का दिमाग खराब हो गया. बॉस ने नौकरी के पहले ही उनकी बेटी को जो अजीबोगरीब चिट्ठी (Weird Letter From Boss) दी थी, वह चिट्ठी बेटी ने उन्हें दिखाई. चिट्ठी को पढ़कर पिता ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

पिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की बॉस की चिट्टी

@essjax नामक अकाउंट से पोस्ट की गई इस चिट्ठी में पिता ने बताया कि उनकी बेटी को नौकरी के पहले दिन (First Day of Job) बॉस से ये चीज मिली. दरअसल, उनकी बेटी को रीटेलर के यहां नौकरी मिली ती. इसके बाद बॉस ने उनकी बेटी को 11 प्वाइंट की अजीबोगरीब नियम वाली चिट्ठी (Weird Rules for Employees) दी. पिता ने इसके साथ लिखा कि ये नियम-कानून हैं या बेइज्जती हैं?

आप भी पढ़िए चिट्ठी में लिखे वो 11 प्वाइंट-

1- आपको हाईस्कूल से बाहर आते ही करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती. कार और फोन के साथ आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाते.

2- यह जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है, आप इसके लिए हमेशा तैयार रहें.

3- आपकी सेल्फ एस्टीम के बारे में दुनिया बिल्कुल भी नहीं सोचती. इसलिए खुद के बारे में अच्छा फील करने से पहले आपसे कुछ अपेक्षाएं रखी जाती हैं.

4- यदि आपको यह लगता था कि आपके टीचर सख्त थे, तो अपने बॉस के आने का इंतज़ार करें.

5- आपके माता-पिता आपके पैदा होने से पहले इतने बोरिंग नहीं थे. वे ज़िम्मेदारी उठाने के बाद ऐसे हो गए.

6- गलती आप करते हैं तो यह आपके मां-बाप की गलती नहीं है. इससे आपको खुद सीखना है.

7- बर्गर पलटने की नौकरी को कम न समझें. इसे आपके दादा-दादी अवसर की तरह मानते थे.

8- टेलीविज़न असली लाइफ नहीं है. असली ज़िंदगी में आपको कॉफी शॉप पर नहीं बल्कि काम पर जाना होता है.

9- जीतने-हारने का फर्क स्कूल में भले न पड़ता हो, लेकिन ज़िंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है.

10- आप हमेशा मूर्खों के साथ भी अच्छे रहें, आपको हो सकता है उनके साथ ही काम करना हो.

11- असली जिंदगी में सेमेस्टर्स नहीं होते. यहां कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता. आपको खुद सोचना है कि क्या करें.

