मैं ऑफिस नहीं आऊंगा और... ऑफिस Meeting में भड़का एम्पलाई, बोल दी ये बड़ी बात और फिर

Viral Online Meeting Video: सोशल मीडिया पर ऑफिस की Online Meeting का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बॉस कहता है कि संडे का ऑफिस आना है और एम्पलाई आंखें में आंखें डालकर साफ इंकार कर देता है. बहस इतनी बढ़ी की बात केस करने तक आ गई. इस वीडियो ने इंटरनेट पर कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर ​एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:02 PM IST
Viral Video: आजकल कॉर्पोरेट में वर्कलोड ज्यादा होने की चलते जॉब छोड़ने के मामले सामने आते रहते हैं. आए दिन ऐसी खबर आती रहती हैं जहां पर लोग कॉर्पोरेट कल्चर के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ खो देते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. ऐसी ही एक घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि ऑफिस मीटिंग में बॉस ने एक एम्पलाई को संडे के दिन भी ऑफिस आने के लिए कहा तो एम्पलाई ने आने से साफ इंकार कर दिया. ये मीटिंग ऑनलाइन भी और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने एक बार फिर कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है.

किस बात पर हुई बहस?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग हो रही है. इस दौरान उधर से आवाज आती है कि आपको संडे में भी ऑफिस आना है और इधर से ये लड़का साफ मना कर देता है. उधर से बॉस या सीनियर की आवाज आती है कि संडे को भी काम करना पड़ेगा और इधर से ये लड़का पूछता है कि क्यों करना पड़ेगा? इसके बाद दोनों ओर से बहस होने लगती है. जहां एक तरफ ये लड़का संडे को काम न करने पर अड़ा रहता है तो वहीं दूसरी ओर बॉस संडे को ना आने पर देख लेने की धमकी देता रहता है. आखिरकार बात केस करने तक पहुंच जाती है. ऑफिस की तरफ से कहा जाता है, "कंपनी को लॉस हुआ है संडे-मंडे हम कुछ नहीं जानते हैं, कंपनी पे कर रही है और संडे का कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं मिलेगा." इसके बाद जब एम्पलाई जॉब छोड़ने को कहता है तो उधर से आवाज आती है, "तुम्हारी पूरी टीम पर केस कर दुंगा." अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कॉर्पोरेट कल्चर और वर्कलोड को लेकर एक बार फिर इंटरनेट पर बहस को जन्म दे दिया है. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: PUC एक्सपायर है फाइन करो... पुलिस वाले से उसी की गाड़ी का फाइन कराने लगा ये शख्स और

A post shared by Mohit pandey (@sum_mohitt)

हालांकि ये वीडियो प्रैंक भी हो सकता है या ये वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ये है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sum_mohitt नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 86 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई मुझे जॉब से निकाल दिया इन्होंने. थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आदमी कितना प्रेशर सहे, अब पूरी मीटिंग डालूंगा रोक ले भाई अब." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई आपने अपने आप को बिना गाली दिए कैसे कंट्रोल किया?" तीसरे यूजर ने लिखा, "लेबर कोर्ट में केस कर दे भाई."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Office Meetingviral video

