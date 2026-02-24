वर्क फ्रॉम होम न देना सबसे बड़ी भूल... बॉस ने खोया बेस्ट एम्प्लाई तो रो पड़ा! सबकी रिक्वेस्ट कर रहा मंजूर

Viral LinkedIn Post: दुबई के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी गलती स्वीकार की और देखते ही देखते उनका पोस्ट वायरल हो गया. Virtualpartner नाम की कंपनी के को-फाउंडर मलिक ए ने बताया कि उन्होंने अपनी एक बेहतरीन एम्प्लाई को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने उसे हफ्ते में एक दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं दी. उस समय उन्हें लगा था कि अगर एक को इजाजत दी तो बाकी कर्मचारी भी मांग करने लगेंगे और ऑफिस खाली हो जाएगा.

क्यों कहा था ‘ना’?

मलिक ए ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने शुक्रवार को घर से काम करने की अनुमति दे दी तो पूरी टीम यही चाहने लगेगी. उन्हें लगा कि इससे अनुशासन बिगड़ जाएगा और हालात काबू से बाहर हो जाएंगे. हालांकि कर्मचारी ने उस वक्त कोई बहस नहीं की, बस “ठीक है” कह दिया. बॉस को लगा मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी.

दो महीने बाद क्या हुआ?

करीब दो महीने बाद वही कर्मचारी नौकरी छोड़कर चली गई. एग्जिट इंटरव्यू में उसने बताया कि शुक्रवार को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति न मिलना मुख्य वजह नहीं थी, लेकिन उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा. वह रोज दो-दो घंटे का लंबा सफर तय करके ऑफिस आती थी और शुक्रवार का ट्रैफिक सबसे खराब होता था. अगर उसे हफ्ते में एक दिन घर से काम मिल जाता, तो शायद वह कंपनी नहीं छोड़ती.

बॉस को क्या समझ आया?

इस घटना के बाद मलिक ए ने माना कि उन्होंने ऐसी समस्या के डर से ‘ना’ कहा था जो असल में थी ही नहीं. अब वे हर वाजिब फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वेस्ट को मंजूर कर देते हैं. उनका कहना है कि ऑफिस बिखरा नहीं, कर्मचारियों ने नियमों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि वे पहले से बेहतर काम करने लगे. कभी-कभी जिस चीज को हम अव्यवस्था समझते हैं, वही असल में वफादारी और भरोसा पैदा करती है.

लोगों ने क्या कहा?

यह पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने कहा कि ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों की अहमियत तब समझती हैं जब वे जा चुके होते हैं. किसी ने लिखा कि लचीलापन न होने से अच्छे टैलेंट की संख्या कम हो जाती है. एक अन्य यूजर ने कहा कि कर्मचारी नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि उन नीतियों से मिलने वाले संकेतों की वजह से कंपनी छोड़ते हैं. कई लोगों ने माना कि भरोसा और बातचीत किसी भी संस्थान की असली ताकत होते हैं.