LinkedIn Viral Post Mumbai: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी टी-शर्ट पर लिखा सिर्फ एक लाइन का स्लोगन आपकी बनी-बनाई बात बिगाड़ सकता है? ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आया है. यहां एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने एक बेहद काबिल महिला कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए नौकरी देने से मना कर दिया क्योंकि इंटरव्यू के वक्त उसने जो टी-शर्ट पहनी थी, उस पर कुछ ऐसा लिखा था जो बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आया.
यह पूरा वाकया तब लाइमलाइट में आया जब मुंबई के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी कंपनी में एक पोजीशन के लिए इंटरव्यू चल रहे थे. एक महिला कैंडिडेट इंटरव्यू देने आई, जो काम में बहुत अच्छी थी और उसका टैलेंट भी कमाल का था. लेकिन इसके बावजूद उसे रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका कारण उसकी काबिलियत नहीं बल्कि उसकी टी-शर्ट थी.
स्किन शो नहीं, स्लोगन था दिक्कत
अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कपड़ों को लेकर विवाद तब होता है जब वे बहुत कैजुअल या रिवीलिंग होते हैं. लेकिन इस मामले में इंटरव्यूअर ने साफ किया कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि कैंडिडेट ने कैसे कपड़े पहने थे या उसमें कितना 'स्किन शो' हो रहा था. असली दिक्कत उस टी-शर्ट पर छपे स्लोगन से थी. एग्जीक्यूटिव के मुताबिक, टी-शर्ट पर लिखा शब्द प्रोफेशनल माहौल के हिसाब से बेहद आपत्तिजनक और असभ्य था.
'यह कोई नाइट क्लब नहीं है'
इंटरव्यूअर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो कोई नाइट क्लब या कैजुअल हैंगआउट प्लेस नहीं था, बल्कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस था जहां फॉर्मल माहौल की उम्मीद की जाती है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू जैसे गंभीर मौके पर ऐसी टी-शर्ट पहनकर आ सकता है, तो यह दिखाता है कि उसे बेसिक बिजनेस एटिकेट्स की समझ नहीं है. इसी वजह से उन्होंने कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का फैसला लिया.
इंटरनेट पर छिड़ गई भारी बहस
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आई, लोग दो गुटों में बंट गए. एक तरफ वो लोग हैं जो इंटरव्यूअर के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं. उनका कहना है कि इंटरव्यू के लिए जाते समय फॉर्मल या कम से कम डीसेंट कपड़े पहनना बेहद जरूरी है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कैंडिडेट के सपोर्ट में उतर आए हैं. उनका तर्क है कि किसी के टैलेंट और स्किल को उसके कपड़ों या टी-शर्ट के स्लोगन से जज नहीं किया जाना चाहिए.