पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने इस घटना को काफी मजेदार बताया और बॉस के AI इस्तेमाल करने पर चुटकी ली. एक यूजर ने लिखा कि क्या वे भेजने से पहले यह भी नहीं पढ़ते कि क्या भेज रहे हैं? वहीं एक अन्य यूजर ने AI के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि आज के समय में AI से ईमेल लिखना ऐसा ही है, जैसे पहले स्पेल चेक का इस्तेमाल करना. इसमें कुछ गलत नहीं है. एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि बॉस के पास इतना समय नहीं होगा कि वह खुद पूरा मेल लिखें. कई लोगों ने यह भी कहा कि चाहे ईमेल AI से लिखा गया हो, लेकिन भाषा काफी अच्छी थी. एक यूजर ने लिखा कि आप कुछ भी कहो, लेकिन मेल अच्छी तरह लिखा गया है.