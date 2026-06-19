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यह तो पक्का ChatGPT है! बॉस ने भेजा सिक लीव का परफेक्ट जवाब, लेकिन एक लाइन हटाना भूल गए; वायरल हुआ ईमेल

Boss Sick Leave Approval Email Viral: एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपने बॉस का सिक लीव अप्रूवल वाला ईमेल शेयर किया, जिसमें सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल था. लेकिन ईमेल के अंत में लिखी एक लाइन ने लोगों का ध्यान खींच लिया. यूजर्स का कहना है कि बॉस ने शायद AI टूल की मदद से मेल लिखा, लेकिन भेजने से पहले एक लाइन हटाना भूल गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:59 PM IST
यह तो पक्का ChatGPT है! बॉस ने भेजा सिक लीव का परफेक्ट जवाब, लेकिन एक लाइन हटाना भूल गए; वायरल हुआ ईमेल

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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