Boss Sick Leave Approval Email Viral: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लोगों के काम करने का तरीका काफी बदल चुका है. ईमेल लिखने से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक, कई लोग AI टूल्स की मदद ले रहे हैं. लेकिन कई बार छोटी सी गलती लोगों के सामने यह भी बता देती है कि कौन सा कंटेंट AI की मदद से तैयार किया गया है. ऐसा ही एक मजेदार मामला सोशल मीडिया पर सामने आया, जहां एक बॉस ने अपने कर्मचारी की सिक लीव रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से अप्रूव किया, लेकिन ईमेल की लास्ट लाइन ने पूरा खेल बदल दिया. अब वही लास्ट लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
एक महिला ने अपने एक्स (X) अकाउंट पर अपने बॉस से मिला ईमेल शेयर किया. उसने पोस्ट के साथ लिखा कि 'मेरे बॉस ने मुझे यह भेजा और आखिरी लाइन…' महिला ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसमें ईमेल का सब्जेक्ट था 'Re: Feeling sick.' ईमेल में महिला ने अपने बॉस के लिए लिखा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको छुट्टी चाहिए. इसके जवाब में बॉस ने कहा कि बिल्कुल ठीक है और वह आराम करके अपनी तबीयत सुधार सकती है. बॉस ने लिखा, 'हां, कल एक दिन की पेड लीव लेना बिल्कुल ठीक है. आपको जितना समय चाहिए आराम करें और जल्दी ठीक हों. उम्मीद है आप जल्द बेहतर महसूस करेंगी.' ईमेल पढ़कर ऐसा लग रहा था कि बॉस ने काफी अच्छे और केयरिंग अंदाज में जवाब दिया है. लेकिन इसके बाद जो लाइन दिखी, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
ईमेल के आखिर में सिग्नेचर के नीचे एक लाइन लिखी थी, 'Would you like a slightly more casual or more formal version?' इसका मतलब 'क्या आप इसका थोड़ा ज्यादा कैजुअल या ज्यादा फॉर्मल वर्जन चाहेंगे?' यह लाइन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तुरंत समझ गए कि यह आमतौर पर AI चैटबॉट की तरफ से दिया जाने वाला सुझाव होता है. लोगों का मानना था कि बॉस ने ईमेल लिखने के लिए AI की मदद ली, लेकिन भेजने से पहले आखिरी लाइन हटाना भूल गए.
पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने इस घटना को काफी मजेदार बताया और बॉस के AI इस्तेमाल करने पर चुटकी ली. एक यूजर ने लिखा कि क्या वे भेजने से पहले यह भी नहीं पढ़ते कि क्या भेज रहे हैं? वहीं एक अन्य यूजर ने AI के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि आज के समय में AI से ईमेल लिखना ऐसा ही है, जैसे पहले स्पेल चेक का इस्तेमाल करना. इसमें कुछ गलत नहीं है. एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि बॉस के पास इतना समय नहीं होगा कि वह खुद पूरा मेल लिखें. कई लोगों ने यह भी कहा कि चाहे ईमेल AI से लिखा गया हो, लेकिन भाषा काफी अच्छी थी. एक यूजर ने लिखा कि आप कुछ भी कहो, लेकिन मेल अच्छी तरह लिखा गया है.
कुछ यूजर्स को तो पूरा भरोसा हो गया कि यह AI की मदद से लिखा गया मेल था. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह 'Lmao AI generated है.' तो वहीं दूसरे ने लिखा कि It’s definitely ChatGPT. एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि पेड लीव अप्रूव्ड बाय ChatGPT. हालांकि कुछ लोगों ने इस मामले को थोड़ा गंभीर तरीके से भी देखा. एक यूजर ने लिखा कि अगर बॉस हर छोटी चीज के लिए AI पर निर्भर हैं तो यह चिंता की बात हो सकती है.
इस घटना ने एक बार फिर यह चर्चा शुरू कर दी कि ऑफिस में AI का इस्तेमाल कितना सही है या नहीं. आज बड़ी संख्या में कर्मचारी और कंपनियां AI टूल्स का इस्तेमाल समय बचाने और काम को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं. कई लोग मानते हैं कि AI सिर्फ एक मददगार टूल है, जैसे पहले लोग ग्रामर चेक या टेम्पलेट का इस्तेमाल करते थे. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर AI से तैयार किए गए मैसेज को बिना पढ़े भेज दिया जाए तो ऐसी मजेदार गलतियां सामने आ सकती हैं. फिलहाल इस वायरल ईमेल ने लोगों को हंसने का मौका जरूर दे दिया है. बॉस का जवाब तो सभी को पसंद आया, लेकिन एक छोटी सी भूली हुई लाइन ने पूरे ईमेल को इंटरनेट का मजेदार कंटेंट बना दिया.
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