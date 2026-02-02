शादी कोई इमरजेंसी नहीं है, काम पर आओ! सगाई से ठीक पहले बॉस का फरमान, एम्प्लाई ने सुनाई अपनी आपबीती

Reddit Viral Post: एक भारतीय आईटी कर्मचारी ने रेडिट पर पोस्ट कर बताया कि वह एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा है जिसे उसने नाइटमेयर प्रोजेक्ट कहा है. उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हर चीज को हाई प्रायोरिटी बताया जाता है, लेकिन किसी भी काम की कोई साफ दिशा नहीं होती. कई मैनेजर आदेश देते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिससे हर दिन तनाव और उलझन बढ़ती जाती है.

कर्मचारी ने लिखा कि उसे दिनभर जूम कॉल्स पर रहना पड़ता है और हर घंटे अपडेट देना होता है. उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिया जाता, बल्कि हर छोटी बात पर नजर रखी जाती है. यहां तक कि ऑफिस ने जियो फेंसिंग भी शुरू कर दी है, ताकि कोई भी कर्मचारी 120 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर काम न कर सके, जिससे उसकी आजादी और कम हो गई है.

क्या शादी की जानकारी पहले से दी गई थी?

कर्मचारी का कहना है कि उसने दो महीने पहले ही अपने मैनेजर्स को अपनी सगाई और शादी की जानकारी दे दी थी. इसके बावजूद किसी ने भी पहले से प्लानिंग नहीं की. अब जब शादी का समय करीब आ गया है तो उससे वीकेंड पर भी काम करने की उम्मीद की जा रही है, जैसे उसकी निजी जिंदगी की कोई अहमियत ही न हो. इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गुस्सा उस बयान पर है जिसमें एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि शादी कोई इमरजेंसी नहीं है.

कर्मचारी के मुताबिक, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर उसके काम से अनजान है और ज्यादातर समय पहुंच से बाहर रहता है. ऊपर से उसे मार्च में इस प्रोजेक्ट से रिलीज भी कर दिया जाना है, जिससे यह दबाव और ज्यादा बेवजह लगता है.

क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका साथ दिया है?

रेडिट पर इस पोस्ट को हजारों लोगों ने पढ़ा और उस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि जब हर चीज हाई प्रायोरिटी होती है तो असल में कुछ भी प्रायोरिटी नहीं रहता. किसी ने कहा कि अगर आपके पास थोड़ी बचत है तो नौकरी छोड़ देना भी एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि बाद में पछतावा शादी को न चुनने का ज्यादा होगा. कुछ लोगों ने अपने अच्छे मैनेजर के अनुभव भी शेयर किए, जहां काम के साथ इंसानियत दिखाई गई.

एक यूजर ने बताया कि उसका मैनेजर भूल से उसकी सगाई के दिन कॉल कर बैठा था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया, उसने माफी मांगी और दिन एंजॉय करने को कहा. यह दिखाता है कि हर जगह टॉक्सिक माहौल नहीं होता, लेकिन यह मामला भारतीय कॉर्पोरेट वर्क कल्चर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है.