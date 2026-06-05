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एम्प्लाई ने बीमार बेटे के लिए दिया रिजाइन, फिर बॉस ने दिया ऐसा जवाब कि रोने पर हो गया मजबूर

सोशल मीडिया पर एक बॉस और कर्मचारी के बीच की बातचीत तेजी से वायरल हो रही है. बीमार बेटे की देखभाल के लिए जब एक पिता ने नौकरी से इस्तीफा देना चाहा, तो बॉस ने उसे रोकने के बजाय कुछ ऐसा कहा जिसने कर्मचारी को भावुक कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:36 AM IST
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एम्प्लाई ने बीमार बेटे के लिए दिया रिजाइन, फिर बॉस ने दिया ऐसा जवाब कि रोने पर हो गया मजबूर

Heartwarming Corporate Story: आज की भागदौड़ भरी कॉरपोरेट जिंदगी में अक्सर कंपनियों को 'बिना दिल वाली' मशीन समझा जाता है. जहां सिर्फ काम, टारगेट और डेडलाइन की बात होती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. एक लाचार पिता ने जब अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे की देखभाल के लिए नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया, तो उसे लगा कि शायद अब उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. लेकिन जब उसके बॉस का जवाब आया, तो उस कर्मचारी के आंखों में आंसू आ गए. 

जब एक पिता के सामने आया बड़ा संकट

एक्स पर वायरल होने वाले इस पोस्ट की कहानी एक ऐसे कर्मचारी की है जिसका बेटा काफी समय से बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है. एक पिता होने के नाते वह अपने काम और बच्चे की देखभाल के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा था. अस्पताल के चक्कर काटने और बच्चे की गिरती सेहत को देखकर उसने एक बेहद कड़ा और भावुक फैसला लिया. उसने सोचा कि इस मुश्किल वक्त में उसे अपने बेटे के साथ होना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अपनी नौकरी ही क्यों न गंवानी पड़े. भारी मन से उसने अपने बॉस को एक ईमेल लिखा और अपना इस्तीफा सौंप दिया.

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इस्तीफा देखकर बॉस ने दिया हैरान करने वाला जवाब

कर्मचारी को उम्मीद थी कि बॉस उसका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे और उसे औपचारिकताएं पूरी करने को कहेंगे. लेकिन इसके बिल्कुल उलट, बॉस ने जो जवाब दिया उसने इंसानियत की एक नई मिसाल पेश कर दी. बॉस ने कर्मचारी के इस्तीफे को खारिज करते हुए लिखा कि इस वक्त तुम्हारी जरूरत कंपनी से ज्यादा तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बेटे को है. बॉस ने कहा कि तुम्हें नौकरी छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे के पास रहो और उसकी देखभाल करो.

 

 

पूरी सैलरी और छुट्टियों का मिला तोहफा

बॉस का बड़प्पन यहीं खत्म नहीं हुआ. उन्होंने कर्मचारी को भरोसा दिलाया कि इस संकट की घड़ी में कंपनी उसके साथ खड़ी है. बॉस ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक तुम घर पर रहो. इसके लिए तुम्हारी सैलरी से एक रुपया भी नहीं काटा जाएगा और न ही तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच आएगी. बॉस के इस मैसेज को पढ़ते ही कर्मचारी की आंखों से आंसू छलक पड़े.

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ

जब इस बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, तो यह देखते ही देखते वायरल हो गया. इंटरनेट पर लोग इस बॉस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. लोगों का कहना है कि हर कंपनी में ऐसे ही लीडर्स की जरूरत है जो अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि इंसान समझते हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस कहानी ने साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि ऐसे बॉस के लिए कोई भी कर्मचारी अपनी जान लगाकर काम करने को तैयार हो जाएगा.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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