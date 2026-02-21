Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेये है हाथों का जादू! रंगीन संगमरमर के पाउडर से कांच की बोतल में बनाते हैं खूबसूरत नजारे, आप भी देखें

ये है हाथों का जादू! रंगीन संगमरमर के पाउडर से कांच की बोतल में बनाते हैं खूबसूरत नजारे, आप भी देखें

Bottle Art Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर कलाकारों की एक से बढ़कर एक कला वायरल होती रहती है, लेकिन आज हम जो आर्ट दिखाने जा रहे हैं वो सच में किसी जादू से कम नहीं है. चलिए वायरल वीडियो में देखते हैं रंगीन पत्थर के पाउडर से कैसे कांच की बोतल में खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जाती हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:53 PM IST
ये है हाथों का जादू! रंगीन संगमरमर के पाउडर से कांच की बोतल में बनाते हैं खूबसूरत नजारे, आप भी देखें

Sand Art Video: आपने कई तरह की पेंटिंग आर्ट, स्केच आर्ट या और कई तरह की आर्ट देखी होगी. कलाकार अपने हाथों की कलाकारी और एक्सपीरियंस दिखाते हुए ऐसी कलाकृतियां बनाते हैं जिसे देखकर आम आदमी दिल हार जाता है. हर आर्टिस्ट के पीछे एक कड़ी मेहनत और लगन होती है. कई कलाकार अपने काम को करते करते इतने मंझ जाते हैं कि जो आर्ट आपको चौंकाती है वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक कलाकार का वीडियो वायरल हो रहा है जो कांच की बोतल के अंदर ऐसी कलाकारी दिखाता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं. ये शख्स एक छोटे से औजार की मदद से बोतल के अंदर पत्थर के चूरे से खूबसूरत नजारा बना देता है. आप भी देखें ये खूबसूरत कलाकारी का वीडियो.

इस कला को क्या कहते हैं?
रंगीन संगमरमर के पाउडर से (stone dust/marble powder) किसी कांच की बोतल के अंदर दृश्य (scenery) बनाने की कला को मुख्य रूप से 'बॉटल आर्ट'(Bottle Art) कहा जाता है. इस कला को 'सैंड आर्ट' (Sand Art/Bottle Painting) भी कहते हैं. इस कला में राजस्थान के स्थानीय कारीगर रंगीन संगमरमर के चूरे को एक कीप की मदद से बोतल में एक खास तरीके और बैलेंस के साथ भरते हैं. जिससे बोतल के अंदर रेगिस्तान, ऊंट या अन्य पारंपरिक चित्र बनाते हैं. पत्थर का ये रंगीन चूरा बोतल के अंदर आपस में मिक्स नहीं होता है और ये इस काला को और भी खूबसूरत बनाता है. ये कला काफी बारीक है और ये देखने में ये नजारा काफी मनमोहक होता है.
यह भी पढ़ें: रशियन 'पुजारी' ने किया नरसिंह यज्ञ! ऐसे किया मंत्रों का उच्चारण, VIDEO हो गया वायरल

 

Add Zee News as a Preferred Source

इस कलाकार ने क्या बनाया?
वीडियो में दिखता है कि ये आर्टिस्ट एक कांच की छोटे गर्दन वाली बोतल में एक कीप की मदद से पत्थर का चूरा भरता है. इस दौरान दिखता है कि उसने बोतल के अंदर रेगिस्तान में चलते 2 ऊंट पहले से ही बना रखे हैं. इसके बाद वो इस बोतल को ऊपर से सील कर देता है. वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक ये शख्स 20 सालों से ये काम कर रहा हैं. ये कलाकार जैसलमेर की गड़ीसर झील के पास बैठता हैं.
यह भी पढ़ें: डरावना नहीं इतना खूबसूरत है इस देश का कब्रिस्तान, यूजर्स बोले- पता ही नहीं चल रहा पार्क है या...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakshi (@_pixelbreeze)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_pixelbreeze नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.3 मिलियन से ज्यादा लाइक और 24 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
 

