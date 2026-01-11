Advertisement
कौड़ियों के दाम में खरीदा 400 साल पुराना घर, किचन में मिला ऐसा लोटा कि बदल गई जिंदगी

वेस्ट डोरसेट के एक शांत गांव में रहने वाले कपल के साथ ऐसा ही चौंकाने वाला वाकया हुआ, जब किचन की खुदाई करते समय उन्हें सैकड़ों साल पुराना खजाना मिल गया. मामूली मरम्मत अचानक इतिहास, रोमांच और करोड़ों की कहानी बन गई.

 

Written By  Shivam Tiwari |Last Updated: Jan 11, 2026, 10:18 AM IST
कई बार जिंदगी में बड़े बदलाव किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि छोटे फैसलों से आते हैं. बेटी और रॉबर्ट फुक्स ने भी ऐसा ही एक साधारण फैसला लिया था. अपने पुराने घर के किचन को थोड़ा बड़ा बनाने का. उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह खुदाई उन्हें इतिहास के पन्नों तक ले जाएगी. कुदाल जमीन में चली, एक पुराना बर्तन टूटा और पल भर में उनकी आंखों के सामने चमकते सिक्कों की बारिश हो गई. जो काम सिर्फ घर की मरम्मत के लिए शुरू हुआ था, वह देखते ही देखते उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया.

घर की मरम्मत के दौरान मिला छुपा खजाना 

2019 में बेटी और रॉबर्ट फुक्स ने वेस्ट डोरसेट के साउथ पूर्टन फार्म में 17वीं सदी का एक लॉन्गहाउस कोटेज खरीदा था. घर को ज्यादा खुला और आरामदायक बनाने के लिए उन्होंने किचन का कंक्रीट फ्लोर करीब दो फीट नीचे करने का फैसला किया. खुदाई के दौरान रॉबर्ट की कुदाल एक पुराने ग्लेज्ड पॉटरी बाउल से टकराई. बाउल टूटते ही उसके अंदर से सैकड़ों पुराने सिक्के बाहर गिर पड़े. पहले तो कपल को लगा कि वे सपना देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उनके घर में एक अनमोल खजाना छुपा था.

सैकड़ों साल पुराने सिक्कों का इतिहास 

इस बर्तन से कुल 1029 बेशकीमती सिक्के मिले. इनमें सोने और चांदी के सिक्के शामिल थे, जिन पर जेम्स I, चार्ल्स I, एलिजाबेथ I और फिलिप एंड मैरी की छवियां थीं. ब्रिटिश म्यूजियम की जांच में सामने आया कि ये सिक्के 1642 से 1644 के बीच जमीन में छुपाए गए थे. यह वही दौर था जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था. उस समय गांवों में सैनिकों की आवाजाही आम थी और लोग अपनी संपत्ति लूट से बचाने के लिए जमीन में दबा देते थे. माना जाता है कि खजाने का मालिक युद्ध के बाद लौट नहीं पाया.

नीलामी में बदली मेहनत किस्मत में 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह खजाना किसी रॉयलिस्ट परिवार का था, जिसने अपनी दौलत बचाने के लिए इसे छुपाया था. बेटी फुक्स, जो NHS में हेल्थ विजिटर हैं, ने बताया कि उन्होंने नियमों के तहत इस खोज की जानकारी अधिकारियों को दी. इसके बाद खजाना ब्रिटिश म्यूजियम भेजा गया और इसे “पूर्टन कॉइन होर्ड” नाम दिया गया. साल 2024 में ड्यूक्स ऑक्शनियर्स में इसकी नीलामी हुई, जहां यह खजाना करीब £78,000 यानी लगभग 80 लाख रुपये में बिका. सबसे महंगा सिक्का £5,000 में गया.  

