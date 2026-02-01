न सुपरहीरो, न एक्शन, फिर भी... मेलानिया की ₹733460400 ओपनिंग पर एलन मस्क ने दी बधाई, टूटा एक दशक का रिकॉर्ड

आज के दौर में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का मतलब अक्सर सुपरहीरो, बड़े एक्शन सीन या हाई-टेक वीएफएक्स से जोड़ दिया जाता है. लेकिन इस सोच को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पूरी तरह पलट दिया है. बिना किसी एक्शन, बिना मसाले और बिना फैंटेसी के इस फिल्म ने ऐसी ओपनिंग ली है, जिसने इंडस्ट्री को चौंका दिया. शुरुआती दिनों में जिस फिल्म को फ्लॉप तक कहा जा रहा था, वही अब एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ गई है. खास बात यह है कि इस कामयाबी पर दुनिया के मशहूर बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने भी सार्वजनिक रूप से बधाई दी है. यह कहानी सिर्फ कमाई की नहीं, बल्कि बदलते दर्शकों, सोच और वर्किंग स्ट्रेटेजी की भी है.

एक दशक की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री ओपनिंग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फर्स्ट लेडी पर बनी डॉक्यूमेंट्री मेलानिया ने नॉर्थ अमेरिका में करीब 8 मिलियन डॉलर यानी लगभग ₹73.34 करोड़ की ओपनिंग लेकर इतिहास रच दिया है. यह पिछले दस सालों में किसी भी डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जा रही है. फिल्म ने रिलीज होते ही कई नई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस चार्ट में तीसरा स्थान हासिल किया. शुरुआत में थिएटरों में खाली सीटों की तस्वीरों के चलते इसे असफल माना जा रहा था, लेकिन ओपनिंग डे के आंकड़ों ने सारे अनमान गलत साबित कर दिए. यही वजह है कि इसकी कमाई अब इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुजुर्ग दर्शकों ने बदला खेल

मेलानिया की सबसे बड़ी ताकत इसका दर्शक वर्ग रहा. ओपनिंग डे पर टिकट खरीदने वालों में करीब 78 प्रतिशत दर्शक 55 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे, जबकि 72 प्रतिशत दर्शक महिलाएं थीं. यह आंकड़े अपने आप में हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर बॉक्स ऑफिस की सफलता युवाओं से जोड़ी जाती है. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अगर कंटेंट सीधे दिल से जुड़ता है, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती. खासतौर पर कंज़र्वेटिव दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिसने इसकी ओपनिंग को मजबत बनाया.

महंगी डॉक्यूमेंट्री, बड़ी रणनीति

मेलानिया अब तक की सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में गिनी जा रही है. इसके वर्ल्डवाइड लाइसेंसिंग राइट्स पर करीब 40 मिलियन डॉलर खर्च किए गए, वहीं ग्लोबल मार्केटिंग पर लगभग 35 मिलियन डॉलर लगाए गए. आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के प्रचार पर इतना खर्च नहीं किया जाता, लेकिन यहां रणनीति अलग रही. थिएटर रिलीज के साथ-साथ इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे एक ही प्रचार से दो बार फायदा उठाया जा सके. यही वजह है कि आलोचनाओं के बावजूद फिल्म की पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है.

आलोचना बनाम दर्शकों का प्यार

जहां एक तरफ फिल्म को क्रिटिक्स से कड़ी आलोचना मिली और रॉटन टोमाटोज़ पर इसका क्रिटिक स्कोर सिर्फ 6 प्रतिशत रहा, वहीं दर्शकों ने इसे हाथोंहाथ लिया. ऑडियंस स्कोर 98 प्रतिशत तक पहुंच गया और सिनेमास्कोर में इसे ‘A’ ग्रेड मिला. यही अंतर इस फिल्म को खास बनाता है. बॉक्स ऑफिस पंडित मानते हैं कि दर्शकों ने पहले से ही नकारात्मक रिव्यू की उम्मीद कर रखी थी, इसलिए उनकी राय पर उसका असर नहीं पड़ा. एलन मस्क की बधाई ने इस सफलता को और चर्चा में ला दिया है.