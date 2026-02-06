Advertisement
Viral Video: मोबाइल बैटरी को समझा टॉफी, चबाते ही मुंह के अंदर हुआ भयानक विस्फोट!

Viral Video: मोबाइल बैटरी को समझा टॉफी, चबाते ही मुंह के अंदर हुआ भयानक विस्फोट!

Lithium Battery Explosion: मोबाइल शॉप में खड़े एक लड़के ने गलती से लिथियम फोन बैटरी को मुंह में दबा लिया, जिसके कुछ ही सेकेंड में जोरदार धमाका हुआ और वह बुरी तरह झुलस गया, यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Feb 06, 2026, 01:55 PM IST
Viral Video: मोबाइल बैटरी को समझा टॉफी, चबाते ही मुंह के अंदर हुआ भयानक विस्फोट!

Mobile Shop Accident: एक भारतीय मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे ने ऐसा दृश्य कैद किया जिसने हर किसी को चौंका दिया. काउंटर के पास खड़ा एक लड़का अचानक फोन की लिथियम बैटरी उठाकर उसे अपने मुंह में दबा लेता है. कुछ ही सेकेंड बाद वह बैटरी को दांतों से चबाने लगता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है. आग और धुएं के साथ हुए इस ब्लास्ट में लड़का बुरी तरह झुलस जाता है और शॉप के अंदर अफरा-तफरी मच जाती है.

धमाका कैसे हुआ?

लिथियम फोन बैटरियां अंदर से केमिकल और हाई एनर्जी से भरी होती हैं. जैसे ही उस लड़के ने बैटरी को दांतों से दबाया, उसकी बाहरी परत टूट गई और अंदर मौजूद खतरनाक केमिकल बाहर आ गए. इसी प्रक्रिया में तेज गर्मी और गैस बनी, जिससे कुछ ही पलों में विस्फोट हो गया. आग की लपटों ने लड़के के चेहरे और मुंह को नुकसान पहुंचाया और वह दर्द से चीखता नजर आया.

चोट कितनी गंभीर थी?

वीडियो शेयर करने वाले व्यक्ति के अनुसार, धमाके के बाद लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया. क्लिप में मोबाइल शॉप का मालिक भी घबराहट में जली हुई बैटरी को दूर फेंकते हुए दिखता है. हादसे की वजह से शॉप में मौजूद अन्य लोग भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आग और स्पार्क किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को पकड़ सकते थे.

 

 

बैटरी इतनी खतरनाक क्यों?

मोबाइल फोन बैटरी एक सीलबंद यूनिट होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नाम का बेहद संक्षारक केमिकल होता है. इसमें क्षारीय तत्व होते हैं जो त्वचा और मुंह के अंदर के टिश्यू को तुरंत जला सकते हैं. खासकर लिथियम बैटरियों में ज्यादा ऊर्जा स्टोर होती है, इसलिए उनमें फटने और आग लगने का खतरा कहीं ज्यादा होता है, खासकर तब जब उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए.

लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

इंटरनेट पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग उस लड़के की हरकत पर भड़क उठे. किसी ने लिखा कि लिथियम बैटरी बहुत ज्यादा ऊर्जा स्टोर करती है, इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए. एक यूज़र ने इसे सीधी बेवकूफी बताया, तो किसी ने कहा कि एक पल की मूर्खता पूरी जिंदगी का दर्द दे सकती है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि कोई इंसान बैटरी को मुंह में क्यों रखेगा और यह हरकत कितनी खतरनाक हो सकती है.

