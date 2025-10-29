चारपाई बनी जंगल, बच्चा बना ‘सांप’... स्कूल से बचने के लिए ऐसा ड्रामा कि इंटरनेट फिदा हो गया

Viral Video: स्कूल जाने का नाम सुनते ही कई बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो. खासकर वे बच्चे, जिन्होंने होमवर्क अधूरा छोड़ा हो या टीचर की डांट से डरते हों. ऐसे बच्चे रोज़ नए बहाने बनाते हैं. कभी बीमार पड़ने का नाटक, तो कभी दरवाज़े पर जिद. लेकिन इस बार एक बच्चे ने ऐसी हरकत कर दी कि पूरा इंटरनेट हंसी से लोटपोट हो गया. वीडियो में वो स्कूल जाने से बचने के लिए चारपाई से ऐसे लिपट गया जैसे कोई सांप लकड़ी से लिपट जाता है.

‘स्कूल नहीं जाना!’ कहकर बच्चा बना ड्रामा किंग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा ज़िद कर रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा. जब घरवाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो अचानक चारपाई से चिपक जाता है. उसका ड्रामा देखकर हंसी छूट जाए, मानो सांप किसी डाली को जकड़ ले. घरवालों की लाख कोशिशों के बावजूद वो चारपाई छोड़ने को तैयार नहीं होता. सोशल मीडिया यूज़र्स ने उसकी एक्टिंग को ‘नेशनल अवॉर्ड लेवल परफॉर्मेंस’ बताया.

चारपाई समेत उठा ले गए स्कूल

मगर कहते हैं ना, मां-बाप बच्चों से एक कदम आगे होते हैं. बच्चे की जिद देखकर परिवार ने अनोखा कदम उठाया. उन्होंने चारपाई समेत बच्चे को ही उठा लिया और स्कूल की ओर चल दिए. वीडियो में दिखता है कि चार लोग चारपाई उठाए हुए हैं और बच्चा अब भी उस पर लिपटा हुआ है. यह नज़ारा देखकर राहगीर भी ठहाके लगाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो ‘मॉर्निंग स्कूल ड्रामा’ के नाम से वायरल हो गया है.

सांप चारपाई के कैसे लिपट जाता है, वैसे ही यह बालक।

स्कूल नहीं जाने की जिद्द। परिवार के लोग भी होशियार निकले, चारपाई के साथ ही स्कूल उठा लाए। जिद्द में इस बालक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए होंगे। आप लोगों ने भी स्कूल नहीं जाने के लिए इतनी जिद्द की है, कमेंट में बताओ? pic.twitter.com/GygZfH4VIM — Arvind Sharma (@sarviind) October 29, 2025

सोशल मीडिया पर मचा धमाल

यह मजेदार वीडियो एक्स पर @sarviind नाम के पेज से शेयर किया गया है. इसे अब तक 62 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी हंसी नहीं रोक पाई. एक यूजर ने लिखा, “मास्टर जी जब डंडा उठाएंगे, तो यही सांप किंग कोबरा बन जाएगा.” जबकि एक अन्य ने कहा, “ऐसे स्कूल भेजने से क्या फायदा, पहले बच्चे का डर समझिए.” कुछ लोगों ने इसे बचपन की यादों से जोड़ा और कहा कि हर किसी ने कभी न कभी ऐसा दिन ज़रूर देखा होगा.