स्टेज पर हो रहा था फोटोशूट, भीड़ से निकला लड़का और दुल्हन पर कर दिया ये कमेंट; Video देखें

Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं. कुछ वीडियो इमोशनल होते हैं तो कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कहीं दूल्हे अपने अजीब हरकतों के चलते वायरल हो जाता है तो कहीं दुल्हन के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं. जहां सब कुछ सही हो रहा होता है वहां मेहमान अपनी आपकी लड़ाई में शादी का मजा किरकिरा कर देते हैं. आज हम एक ऐसे फनी वीडियो की बात कर रहे हैं उसे देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि कैसे कैसे लोग हैं.

लड़के ने दुल्हन को क्या कहा?

दरअसल, इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि शादी हो रही है. दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं. जयमाला का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है. दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है इस दौरान मेहमानों की भीड़ कपल को देख रही है. तभी मेहमानों की भीड़ से एक लड़को जोर से चिल्लाता है, "निर्मल बर्तन साफ करले मम्मी बुला रही हैं." इतना सुनते ही दुल्हन हंसने लगती है और फिर नॉर्मल हो जाती है. जैसे ही दुल्हन नॉर्मल होती है, फिर आवाज आती है, "सुबह को स्कूल जाना है." इतना सुनते ही दुल्हन फिर मुस्कुराने लगती है. इन दो कमेंट ने पूरे माहौल लाइट और खुशनुमा बना दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @alok_dalal9923 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दुल्हन को गुस्सा आ रहा है मजाक मत करो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.