डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी चाहिए सरकारी नौकरी; वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

Viral Video: एक लड़के का कहना है कि वो दूध बेचकर डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है और फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है. इसके पीछे की जो वजह बताई वो समाज की कड़वी सच्चाई है जिससे हम मुंह छुपाना चाहते हैं. चलिए जानते हैं इस लड़के ने क्या बताया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो समाज की उस कड़की सच्चाई को बयां कर रहा है जिस पर हम खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं. लड़के का कहना है कि वो करीब डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लड़के ने इसके पीछे की जो वजह बताई वो समाज की कड़वी सच्चाई है. चलिए जानते हैं ये लड़का क्या बोला.
ये था सरकारी नौकरी का कारण?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़का कंधे पर बैग लटकाए सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में बात कर रहा है. वो कहता है, "हम आपको दिल खोलकर बताएं तो सिर्फ शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं. हम दूध बेचकर 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन हम होमगार्ड में लग जाएंगे और हमें 20 रुपये महीना भी मिलेंगे तो उसकी कीमत 1.5 लाख की कीमत से ज्यादा होगी. इसके बाद वो फिर कहता है कि सिर्फ शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं."
समाज की कड़वी सच्चाई
इस लड़के की ये बात कि सिर्फ शादी के लिए सरकारी नौकरी चाहिए वरना तो हम 1.5 लाख कमा ही रहे हैं. ये उस समाज की कड़वी सच्चाई है जो सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझता है और सरकारी नौकरी के पीछे सारे दाग धो देता है. कुछ लोगों को लगता है कि लड़के के पास सरकारी नौकरी है तो सब चंगा है, बाकी उसका व्यवहार कैसा भी हो, यानी समाज आज भी सरकारी नौकरी को ही बेहतर और सुरक्षित भविष्य की चाबी मानता है जोकि पूरी तरह गलत है. समाज को आईना दिखाती ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. चलिए वीडियो देखते हैं.
हम सिर्फ शादी के लिए होम गार्ड की नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे है।
नहीं तो हम दूध बेचकर 1.5 लाख रूपये महीना कमाते हैं।
यादव जी को सिर्फ शादी के लिए सरकारी नौकरी चाहिए नहीं तो पैसों की कमी नहीं है pic.twitter.com/dmGX1Jkn92
— मनीष यादव रायबरेली (@YadavManish1001) January 15, 2026
क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को एक्स पर @YadavManish1001 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 57 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "सच में नौकरी से ज्यादा पैसा घर बैठ कर दूध बेचने में आता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पैसा होगा तो सब तैयार हैं शादी के लिए."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.