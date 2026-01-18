Advertisement
trendingNow13078528
Hindi Newsजरा हटकेडेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी चाहिए सरकारी नौकरी; वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी चाहिए सरकारी नौकरी; वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

Viral Video: एक लड़के का कहना है कि वो दूध बेचकर डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है और फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है. इसके पीछे की जो वजह बताई वो समाज की कड़वी सच्चाई है जिससे हम मुंह छुपाना चाहते हैं. चलिए जानते हैं इस लड़के ने क्या बताया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी चाहिए सरकारी नौकरी; वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो समाज की उस कड़की सच्चाई को बयां कर रहा है जिस पर हम खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं. लड़के का कहना है कि वो करीब डेढ़ लाख रुपये महीना कमाता है, फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लड़के ने इसके पीछे की जो वजह बताई वो समाज की कड़वी सच्चाई है. चलिए जानते हैं ये लड़का क्या बोला.

ये था सरकारी नौकरी का कारण?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़का कंधे पर बैग लटकाए सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में बात कर रहा है. वो कहता है, "हम आपको दिल खोलकर बताएं तो सिर्फ शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं. हम दूध बेचकर 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन हम होमगार्ड में लग जाएंगे और हमें 20 रुपये महीना भी मिलेंगे तो उसकी कीमत 1.5 लाख की कीमत से ज्यादा होगी. इसके बाद वो फिर कहता है कि सिर्फ शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं."
यह भी पढ़ें: गुब्बारे बेचने वाली लड़की का वीडियो वायरल, सादगी और डांस मूव्स ने जीता सबका दिल; क्या आपने देखा?

 

Add Zee News as a Preferred Source

समाज की कड़वी सच्चाई
इस लड़के की ये बात कि सिर्फ शादी के लिए सरकारी नौकरी चाहिए वरना तो हम 1.5 लाख कमा ही रहे हैं. ये उस समाज की कड़वी सच्चाई है जो सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझता है और सरकारी नौकरी के पीछे सारे दाग धो देता है. कुछ लोगों को लगता है कि लड़के के ​पास सरकारी नौकरी है तो सब चंगा है, बाकी उसका व्यवहार कैसा भी हो, यानी समाज आज भी सरकारी नौकरी को ही बेहतर और सुरक्षित भविष्य की चाबी मानता है जोकि पूरी तरह गलत है. समाज को आईना दिखाती ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को एक्स पर @YadavManish1001 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 57 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "सच में नौकरी से ज्यादा पैसा घर बैठ कर दूध बेचने में आता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पैसा होगा तो सब तैयार हैं शादी के लिए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Milk BusinessGovernment JobHome guard Job

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’