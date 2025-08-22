Video: छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना! खेल-खेल में बच्चे ने जहरीले सांप को फन से पकड़ा, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Boy Grab Snake Video Viral: खेल-खेल में जिस तरह से सांप को बच्चा पकड़ लेता है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई यमराज के साथ उठना-बैठना है क्या? आइए वायरल वीडियो देखते हैं.
Boy Grab Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर आए दिन सांप की वीडियो देखने को मिलती रहती है. इनमें से कुछ वीडियो ऐसा है जिसे देखकर हैरान होने के सिवा कुछ किया नहीं जा सकता है. अलग-अलग तरह के जहरीले सांप को वीडियो के जरिए देखा जा सकता है. एक ऐसा ही हैरान कर देना वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रह है जिसमें एक छोटा बच्चा सांप के साथ खेलता नजर आ रहा है. सांप को इस तरह से हाथ में लेता दिख रहा है जैसे कि वो कोई सांप नहीं बल्कि खेलने की रस्सी हो. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
खिलौना की तरह सांप से खेलता नजर आया बच्चा
वायरल वीडियो को सांप को इस तरह से पकड़ते हुए देखा जा रहा है जैसे कोई खिलौना या रस्सी हो. सांप को फन की तरफ से बच्चे ने आराम से पकड़ रखा है. चेहरा खिलखिलाता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा भी डर नहीं दिख रहा, न ही सांप के काटने का कोई खौफ नजर आ रहा है. बस अपने आप में बच्चा मस्त दिख रहा है. हाथ में सांप को पकड़ रखा है और उसके साथ खेल रहा है.
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
सोशल साइट X पर इस वीडियो को @cop_manjumeena नामक अकाउंट से साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है, लेकिन ये साहस जानलेवा भी साबित हो सकता हैं.’ इस वीडियो में बच्चा एक विशाल से सांप को संभालता नजर आ रहा है. सांप के सिर को पहले दबाता है और फिर सांप को उठाकर खेलने लगता है. बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नजर नहीं आता है और अपने से करीब दोगुने लंबे सांप को हाथ में पकड़कर खेल रहा होता है.
छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है
लेकिन यह साहस जानलेवा भी साबित हो सकता हैं pic.twitter.com/nAuVU7DcaQ
— Manju (@cop_manjumeena) August 20, 2025
मुस्कुराते हुए सांप के साथ खेलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सांप प्रजाति में डर का माहौल. दूसरे यूजर ने लिखा कि इसे देखकर डर लग रहा है, इतना बड़ा सांप है और इतना छोटा बच्चा. तीसरे यूजर ने लिखा कि छोटी सी चूक एक बड़ी गलती हो सकती है. जबकि, कुछ यूजर्स ने बताया कि सांप के दांत को काट रखा है और ये जहरीला नहीं है. हालांकि, ये सांप जहरीला है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है.
