Video: छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना! खेल-खेल में बच्चे ने जहरीले सांप को फन से पकड़ा, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान
Advertisement
trendingNow12892066
Hindi Newsजरा हटके

Video: छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना! खेल-खेल में बच्चे ने जहरीले सांप को फन से पकड़ा, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Boy Grab Snake Video Viral: खेल-खेल में जिस तरह से सांप को बच्चा पकड़ लेता है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई यमराज के साथ उठना-बैठना है क्या? आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना! खेल-खेल में बच्चे ने जहरीले सांप को फन से पकड़ा, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Boy Grab Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर आए दिन सांप की वीडियो देखने को मिलती रहती है. इनमें से कुछ वीडियो ऐसा है जिसे देखकर हैरान होने के सिवा कुछ किया नहीं जा सकता है. अलग-अलग तरह के जहरीले सांप को वीडियो के जरिए देखा जा सकता है. एक ऐसा ही हैरान कर देना वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रह है जिसमें एक छोटा बच्चा सांप के साथ खेलता नजर आ रहा है. सांप को इस तरह से हाथ में लेता दिख रहा है जैसे कि वो कोई सांप नहीं बल्कि खेलने की रस्सी हो. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खिलौना की तरह सांप से खेलता नजर आया बच्चा

वायरल वीडियो को सांप को इस तरह से पकड़ते हुए देखा जा रहा है जैसे कोई खिलौना या रस्सी हो. सांप को फन की तरफ से बच्चे ने आराम से पकड़ रखा है. चेहरा खिलखिलाता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा भी डर नहीं दिख रहा, न ही सांप के काटने का कोई खौफ नजर आ रहा है. बस अपने आप में बच्चा मस्त दिख रहा है. हाथ में सांप को पकड़ रखा है और उसके साथ खेल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल साइट X पर इस वीडियो को @cop_manjumeena नामक अकाउंट से साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है, लेकिन ये साहस जानलेवा भी साबित हो सकता हैं.’ इस वीडियो में बच्चा एक विशाल से सांप को संभालता नजर आ रहा है. सांप के सिर को पहले दबाता है और फिर सांप को उठाकर खेलने लगता है. बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नजर नहीं आता है और अपने से करीब दोगुने लंबे सांप को हाथ में पकड़कर खेल रहा होता है.

मुस्कुराते हुए सांप के साथ खेलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सांप प्रजाति में डर का माहौल. दूसरे यूजर ने लिखा कि इसे देखकर डर लग रहा है, इतना बड़ा सांप है और इतना छोटा बच्चा. तीसरे यूजर ने लिखा कि छोटी सी चूक एक बड़ी गलती हो सकती है. जबकि, कुछ यूजर्स ने बताया कि सांप के दांत को काट रखा है और ये जहरीला नहीं है. हालांकि, ये सांप जहरीला है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है.

ये भी पढ़ें- एक सांप और चार बिल्ली, शिकारी का ही हो गया शिकार; जानें कौन जीता, कौन हारा?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
;