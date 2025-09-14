खाना बनाते समय चली गई बिजली, इस लड़के ने ड्रोन से कैसे की आंगन में रोशनी; Video देखें

Viral Video: कहते हैं, "आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है." कुछ ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़के ने ड्रोन का ऐसा उपयोग किया. जो आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा. एक मां चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है. इसके बाद बेटा ड्रोन निकालकर लाता है और ऐसा जुगाड़ करता है कि मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अंधेरा होने पर बेटे ने क्या किया?

वीडियो में दिखता है कि मां चूल्हे पर रोटी बना रही है और बेटे को एक प्लेट में खाना लगाकर देती है. जब तक बेटा खाना शुरू करता है उससे पहले ही लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है. मां कहती है, "एक तो गर्मी ऊपर से लाइट चली गई." इसपर बेटा कहता है, "दो मिनट रुको में जुगाड़ करता हूं." तभी वो अपना ड्रोन लेकर आता है और उसे चालू करने लगता है. बेटे को ड्रोन खोलता देख मां कहती है, "क्या कर रहा है" तो वो बोलता है, "देखना अभी कमाल दिखाऊंगा."

कैसे हुई रोशनी?

इसके बाद वो ड्रोन को चालू करता है. जैसे ही ड्रोन चालू होता है. उसके नीचे एक लाइट लगी होती है. लड़का ड्रोन को कुछ फीट ऊपर उड़ाकर रोक देता है, जिससे पूरे आंगन में रोशनी हो जाती है. रोशनी देखते ही मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है. इसके बाद मां रोशनी में रोटी बनाती है और बेटा प्यार से मां के हाथ का खाना खाता है.

इस वीडियो को किसने शेयर किया?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chauhan_bhoomika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और सोशल मीडिया पर ये खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ड्रोन का पैसा वसूल." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये हंसता हुआ चेहरा दुनिया की सारी दौलत है." तीसरे यूजर ने लिखा, "मां की खुशाी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है."

