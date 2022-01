इस शख्स ने 'चावल की भूसी' से बनाई ऐसी चीज, आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS officer Supriya Sahu) अक्सर कुछ वीडियो और तस्वीरें साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लेती हैं जोकि नई जानकारी होती हैं. इस बार उन्होंने चावल की भूसी से बने एक कंटेनर का वीडियो शेयर किया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी अन्य सामग्री से बने कंटेनर की तरह ही उपयोगी है. उन्होंने वीडियो को एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें लिखा, 'चावल की भूसी से बने फूड कंटेनर्स लीक प्रूफ, सस्ती, डिस्पोजेबल और इको-फ्रेंडली हैं. होटल, रेस्तरां, फूड जॉइंट्स अब समय आ गया है कि आप तमिलनाडु में प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल बंद करें और टिकाऊ पर्यावरण विकल्पों पर स्विच करें.'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने भी चावल की भूसी से बने इस फूड कंटेनर्स के बारे में वीडियो शेयर किया है. उन्होंने सुप्रिया साहू का ही वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. इस ट्वीट के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी कुछ कहना चाहा. उन्होंने सुप्रिया साहू द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को रीट्वीट किया और लिखा, 'यह पूरे देश में लागू होता है न कि केवल तमिलनाडु में. ऐसे कई इनोवेशन्स हो रहे हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने योग्य, बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बदला जा सकता है. भारत सरकार को डेली यूज के लिए ऐसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है.'

Food containers made out of rice bran are leak proof, affordable, disposable and earth friendly. Hotels,restaurants food joints, its time for you to stop using banned plastic packaging in TN and switch to sustainable eco alternatives #meendummanjappai #Manjapai pic.twitter.com/n4U2x0gNur

This applies across the country & not just TN. Various such innovations are in the works that would replace plastics with recyclable, bio-degradable materials. GoI needs to provide incentives to scale up production of such eco-friendly alternatives for daily use. https://t.co/YfITyIP6YI

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 29, 2021