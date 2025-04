Viral Video: बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था लड़का, अचानक बिगड़ा बैलेंस, फिर हुआ ऐसा कि...

Viral Viral: इन दिनों स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.जिसमें दिखाया जाता है कि लोग कितने खतरनाक स्टंट करते हैं, लेकिन अक्सर इन स्टंट्स का खामियाजा उन्हें भारी पड़ता है. एक ऐसा ही वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक लड़का अपनी बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसे दर्दनाक हादसे का सामना करना पड़ा.

चुल मचाने वाले स्टंट ने लिया उलटा मोड़

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह लड़का बाइक चला रहा था और बीच रास्ते पर खड़ा होकर स्टंट करने की कोशिश कर रहा था. वह बाइक के हैंडल पर खड़ा था और लोग उसकी बहादुरी देखकर हैरान थे. हालांकि, जैसे ही लड़के ने बाइक के ऊपर अपनी स्थिति बनाई, उसका बैलेंस बिगड़ गया. बाइक की स्पीड के कारण उसे संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया और वह सड़क पर गिर पड़ा.

A biker in Gurugram attempted a dangerous stunt by standing on a moving bike on the Delhi-Jaipur Expressway.

Unfortunately, he lost balance and fell. The shocking video has now gone viral on social media.

Always remember, safety first!#viralvideo #gurugram #bikestunt pic.twitter.com/XtevUf1ASI

