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सरेआम किया प्रपोज तो लड़की ने फेंकी चाय की केतली, लड़के ने वाइपर से पीटा! झगड़े के Video ने किया हैरान

Viral Video: चाय की दुकान पर लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उनमें से किसी एक ने वहां मौजूद एक लड़की को सरेआम प्रपोज कर दिया. फिर क्या था, यह बात लड़की को नहीं भायी और फिर दुकान में रखी चाय की केतली उसके ऊपर फेंक दी. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:29 AM IST
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सरेआम किया प्रपोज तो लड़की ने फेंकी चाय की केतली, लड़के ने वाइपर से पीटा! झगड़े के Video ने किया हैरान

Gen Z Weird Fight Video: हरियाणा से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. एक चाय की दुकान पर कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा था, तभी उनमें से एक लड़के ने वहां मौजूद एक लड़की को अचानक सबके सामने प्रपोज कर दिया. यह घटना जैसे ही हुई, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया और मामला देखते ही देखते विवाद में बदल गया.

लड़के का यह पब्लिक प्रपोजल लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आया. गुस्से में आकर उसने दुकान में रखी चाय की केतली उठाई और सीधे लड़के की तरफ फेंक दी. यह रिएक्शन इतना अचानक था कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. इस एक पल में मामला सिर्फ प्रपोजल से हटकर झगड़े में बदल गया.

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फिर लड़के ने क्या किया?

केतली फेंके जाने के बाद लड़का भी गुस्से में आ गया. उसने पास में रखा वाइपर उठाया और उसी लड़की पर हमला कर दिया, जिसे कुछ देर पहले वह प्रपोज कर रहा था. इस घटना ने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि प्यार का इजहार अचानक हिंसा में बदल गया. वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जहां कुछ ही घंटों में यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को @yogya_balak और ‘घर के कलेश’ जैसे अकाउंट्स ने शेयर किया, जिसके बाद इस पर हजारों लोगों की नजर पड़ी.

 

 

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लोगों ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो के कैप्शन में @yogya_balak ने लिखा, "वीडियो हरियाणा से है. अजब प्रेम की गजब कहानी. लड़के ने सबके सामने किया प्रेम का प्रपोजल, लड़की ने फेंका चाय का पतिला तो लड़के ने मारा वाईपर. अब प्यार में रिजेक्ट होने पर करते हैं हाथापाई "मॉडर्न जमाने के GEN Zs का मॉडर्न प्यार." इस वीडियो पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "ये तो गलत बात है ऐसे भीड़ इकठ्ठा करके किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना."

एक अन्य ने लिखा, "मुझे नहीं पता क्या ये दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते है कि नहीं पर अचानक से कोई लड़का सड़क पर किसी लड़की को प्रपोज कर दे तो वो बिल्कुल गलत है. दोनों को एक दूसरे पर चाय या वाइपर से वार नहीं करना चाहिए था." तीसरे ने चुटीले अंदाज में लिखा, "लड़के का प्रेम युद्ध में परिवर्तित हो गया."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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