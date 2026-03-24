सरेआम किया प्रपोज तो लड़की ने फेंकी चाय की केतली, लड़के ने वाइपर से पीटा! झगड़े के Video ने किया हैरान

Gen Z Weird Fight Video: हरियाणा से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. एक चाय की दुकान पर कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा था, तभी उनमें से एक लड़के ने वहां मौजूद एक लड़की को अचानक सबके सामने प्रपोज कर दिया. यह घटना जैसे ही हुई, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया और मामला देखते ही देखते विवाद में बदल गया.

लड़के का यह पब्लिक प्रपोजल लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आया. गुस्से में आकर उसने दुकान में रखी चाय की केतली उठाई और सीधे लड़के की तरफ फेंक दी. यह रिएक्शन इतना अचानक था कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. इस एक पल में मामला सिर्फ प्रपोजल से हटकर झगड़े में बदल गया.

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फिर लड़के ने क्या किया?

केतली फेंके जाने के बाद लड़का भी गुस्से में आ गया. उसने पास में रखा वाइपर उठाया और उसी लड़की पर हमला कर दिया, जिसे कुछ देर पहले वह प्रपोज कर रहा था. इस घटना ने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि प्यार का इजहार अचानक हिंसा में बदल गया. वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जहां कुछ ही घंटों में यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को @yogya_balak और ‘घर के कलेश’ जैसे अकाउंट्स ने शेयर किया, जिसके बाद इस पर हजारों लोगों की नजर पड़ी.

VIDEO हरियाणा से है... अजब प्रेम की ग़ज़ब कहानी लड़के ने सबके सामने किया प्रेम का प्रपोजल, लड़की ने फेंका चाय का पतिला तो लड़के ने मारा वाईपर। अब प्यार में रिजेक्ट होने पर करते हैं हाथापाई "मॉडर्न ज़माने के GENZs का मॉडर्न प्यार" pic.twitter.com/QkArMBEeua — ASHaraf (@yogya_balak) March 23, 2026

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लोगों ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो के कैप्शन में @yogya_balak ने लिखा, "वीडियो हरियाणा से है. अजब प्रेम की गजब कहानी. लड़के ने सबके सामने किया प्रेम का प्रपोजल, लड़की ने फेंका चाय का पतिला तो लड़के ने मारा वाईपर. अब प्यार में रिजेक्ट होने पर करते हैं हाथापाई "मॉडर्न जमाने के GEN Zs का मॉडर्न प्यार." इस वीडियो पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "ये तो गलत बात है ऐसे भीड़ इकठ्ठा करके किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना."

एक अन्य ने लिखा, "मुझे नहीं पता क्या ये दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते है कि नहीं पर अचानक से कोई लड़का सड़क पर किसी लड़की को प्रपोज कर दे तो वो बिल्कुल गलत है. दोनों को एक दूसरे पर चाय या वाइपर से वार नहीं करना चाहिए था." तीसरे ने चुटीले अंदाज में लिखा, "लड़के का प्रेम युद्ध में परिवर्तित हो गया."

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