Advertisement
trendingNow13054465
Hindi Newsजरा हटकेथैले में नहीं, अंडरवियर में रखी सब्जियां! Video देखकर अपना माथा पीट लेंगे आप

थैले में नहीं, अंडरवियर में रखी सब्जियां! Video देखकर अपना माथा पीट लेंगे आप

Viral Video: जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो कोई ​थैला या प्लास्टिक बैग लेकर जाते होंगे, लेकिन क्या हो अगर कोई अंडरवियर में ही सब्जी खरीदने लगे. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे-कैसे लोग हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थैले में नहीं, अंडरवियर में रखी सब्जियां! Video देखकर अपना माथा पीट लेंगे आप

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत लाइक और शेयर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

कौन-से थैले में डलवाई सब्जी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ महिलाएं मार्केट में सब्जियां खरीद रही हैं. इस दौरान वहां पर एक लड़का आता है और सब्जी खरीदने लगता है. सब्जी खरीद रही महिलाएं तब चौंक जाती हैं जब वो सब्जी लेने के लिए अपना थैला निकालता है. दरअसल, वो थैला नहीं अंडरवियर था. अंडरवियर के दोनों पैरों के सिरों में गांठ बांधकर उसको सामान लाने के लिए थैले की जगह इस्तेमाल किया गया था. महिलाएं इस लड़के के इस थैले को देखकर किसी तरह अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती हैं और बड़ी हैरानी से देखती हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: स्टेज पर हो रहा था फोटोशूट, भीड़ से निकला लड़का और दुल्हन पर कर दिया ये कमेंट; Video देखें

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @abiii_04__ नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से अधिक लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये क्या ले आया." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "अमेरिका को टक्कर दे रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इतनी हिम्मत लाते कहां से हो." इसके अलावा पूरा कमेंट सेक्शन हसीं वाले इमोजी से भरा है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny Videoviraltrending

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान