थैले में नहीं, अंडरवियर में रखी सब्जियां! Video देखकर अपना माथा पीट लेंगे आप

Viral Video: जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो कोई थैला या प्लास्टिक बैग लेकर जाते होंगे, लेकिन क्या हो अगर कोई अंडरवियर में ही सब्जी खरीदने लगे. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे-कैसे लोग हैं.
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत लाइक और शेयर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.
कौन-से थैले में डलवाई सब्जी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ महिलाएं मार्केट में सब्जियां खरीद रही हैं. इस दौरान वहां पर एक लड़का आता है और सब्जी खरीदने लगता है. सब्जी खरीद रही महिलाएं तब चौंक जाती हैं जब वो सब्जी लेने के लिए अपना थैला निकालता है. दरअसल, वो थैला नहीं अंडरवियर था. अंडरवियर के दोनों पैरों के सिरों में गांठ बांधकर उसको सामान लाने के लिए थैले की जगह इस्तेमाल किया गया था. महिलाएं इस लड़के के इस थैले को देखकर किसी तरह अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती हैं और बड़ी हैरानी से देखती हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @abiii_04__ नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 लाख से अधिक लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये क्या ले आया." दूसरे यूजर ने लिखा, "अमेरिका को टक्कर दे रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इतनी हिम्मत लाते कहां से हो." इसके अलावा पूरा कमेंट सेक्शन हसीं वाले इमोजी से भरा है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.