मोहब्बत में सब जायज है! लड़की को पार्क लेकर आया शख्स, ऐसे जताया प्यार वायरल हो गया वीडियो

Couple Park Viral Video: लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते हैं. जहां पार्क में सब लोग पार्टनर के साथ रोमांस करते हैं. वहां ये शख्स कुछ ऐसे प्यार जता रहा था कि वायरल हो गया. यूजर्स बोल रहे हैं कि ऐसा प्यार सबको मिले.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:29 PM IST
Couple Park Viral Video: प्यार में लोग एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते हैं. कुछ लोग गुलाब देकर प्यार जताते हैं तो कुछ लोग पार्टनर को गिफ्ट देते है. लेकिन इस शख्स ने तो हदें ही पार कर दी, जहां पार्क में सब लोग पार्टनर के साथ रोमांस कर रह थे वहां ये शख्स कुछ ऐसे प्यार जता रहा था कि वायरल हो गया. यूजर्स बोल रहे हैं कि ऐसा प्यार सबको मिले.

पार्क में क्या कर रहा था कपल?
विंटर आते ही पब्लिक पार्क में कपल्स की भीड़ बढ़ जाती है. गुनगुनी धूप में कपल्स एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे से प्यार भरे वादे करते हैं. कुछ कपल्स मौका देखते ही अश्लील हरकतें करने लगते हैं, लेकिन इस केस में लड़के ने जो किया वो कल्पना से भी परे था. आप सोच कर देखिए कि कोई लड़का प्यार में एक लड़की के लिए क्या क्या कर सकता है. इस शख्स ने पहले लड़की को एक बेंच पर बैठाया और फिर लड़की ने अपने बाल खोल दिए. इसके बाद जो दिखा वो किसी को भी चौंका सकता है. ये शख्स लड़की के बालों से जुए निकालने लगा. पार्क में "जुएं निकालो, प्यार बढ़ाओ" वाला सीन चल रहा था. जिस दौर में एक तरफ लोग पार्क में अपने पार्टनर के लिए केक, रोमांस, कैंडल डिनर, पार्टी, गिफ्ट और ट्रिप की बातें करते हैं, उस दौर में ये लड़का अपनी पाटर्नर के सिर से जुएं निकाल रहा है. इस पल को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: सुहागरात का वीडियो वायरल! गांव की दुल्हन को समझ रहा था मूर्ख, ऐसे मिला करारा जवाब

 

A post shared by gyanclasss (@gyanclasss)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
ये वीडियो आजकल के दिखावे से दूर प्योर लव और केयर को दिखा रहा है. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gyanclasss नाम के हैंडल से शेयर​ किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हेल्दी रिलेशनशिप." दूसरे यूजर ने लिखा, "जब दोनों एक दूसरे के लिए वफादार हों."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

