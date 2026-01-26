मां के पैर दुखते हैं... गुल्लक के नोटों का ढेर लेकर दुकान पहुंचा छोटा बच्चा; दुकानदार भी नहीं रोक पाया आंसू

Birthday Gift Mother: चीन के हेबेई प्रांत के एक 11 साल के स्कूल छात्र ने ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. इस बच्चे ने छह महीने तक अपनी पॉकेट मनी बचाई और अपनी मां के जन्मदिन पर उन्हें जूते गिफ्ट किए. यह कहानी तब सामने आई जब वह एक जूते की दुकान में ढेर सारे एक-एक युआन के नोट लेकर पहुंचा और दुकानदार से अपनी मां के लिए जूते मांगने लगा.

मां को कैसे किया सरप्राइज?

बच्चे ने दुकानदार को बताया कि उसकी मां रोज ऑफिस जाने के लिए पुराने और घिस चुके जूते पहनती हैं, इसलिए वह उनके लिए नए जूते लेना चाहता है. उसने यह भी कहा कि यह उनके जन्मदिन का तोहफा है. करीब 200 युआन यानी लगभग तीन हजार रुपये उसने धीरे-धीरे मई से बचाए थे, जो उसकी छोटी-छोटी बचत का नतीजा था.

दुकानदार ने भी दे दिया डिस्काउंट

दुकानदार इस बच्चे की सोच से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे जूतों पर खास छूट दे दी. आखिरकार बच्चे ने सिर्फ करीब 100 युआन चुकाए. दुकानदार ने उससे कहा कि अगर जूते मां को पसंद न आएं तो बदले जा सकते हैं और बाकी पैसे वह अपने पास रखे. उसने इस पूरे पल को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया ताकि वह अपनी बेटी को दिखा सके. दुकानदार ने यह वीडियो ऑनलाइन शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इसे लाखों व्यूज, सैकड़ों हजार लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिले.

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

लोग कहने लगे कि अगर वे उस मां की जगह होते तो इन जूतों को जिंदगी भर संभालकर रखते. कुछ लोगों ने कहा कि दुकानदार को जूते मुफ्त दे देने चाहिए थे, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया. कई यूजर्स ने लिखा कि बच्चे का खुद पैसे देकर तोहफा खरीदना ही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है. उसने छह महीने मेहनत से पैसे बचाए, इसलिए उसे अपने काम पर गर्व महसूस होना चाहिए. मुफ्त में मिली चीज उस भावना को कम कर देती जो उसने इतने समय तक संजोकर रखी थी.

बाद में मीडिया ने इस बच्चे झांग और उसकी मां से बात की. मां ने वीडियो में जूते पहनकर दिखाए और कहा कि वह इस सरप्राइज से बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटे को कभी सीधे तौर पर ‘माता-पिता की सेवा’ नहीं सिखाई, बल्कि बस उसे घर में बुजुर्गों की देखभाल करते हुए साथ ले जाते थे. शायद उसी से उसने चुपचाप यह सब सीख लिया था.