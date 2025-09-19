छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

Viral Video: कहते हैं, "बड़ी बहन दूसरी मां होती है." ठीक उसी तरह, "बड़ा भाई भी पिता के समान होता है." इसी बात को एक ​बार फिर साबित करता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक लड़का अपनी छोटी बहन को ऐसे समझा रहा है जैसे कोई पिता अपनी बेटी को शिक्षा दे रहा हो. इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो एक ट्रेन का है. जिसमें ट्रेन के गेट के पास एक लड़का बैठा है और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है जोकि शायद उसकी बहन है.

कैसे दे रहा था बहन को शिक्षा?

वीडियो देखकर लगता है कि बच्ची ट्रेन के गेट से बाहर का नजारा देखना चाहती है, लेकिन भाई उसको मना ​कर रहा है. उसको प्यार से समझा रहा है कि ये खतरा है. वो अपने हाथों को बहन के हाथों पर चाकू की तरह चलाकर बताना है. ऐसा लगता है कि जैसे वो समझा रहा हो कि ट्रेन से हाथ कट जाते हैं. अपनी छोटी बहन की परवाह और प्यार से बेटी की तरह समझाने वाला ये लड़का अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @samaacoreee नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद भी किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी शानदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने सैड इमोजी के साथ लिखा, "बेचारा लड़का अपने कंधों पर बड़ों की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है और अपना बचपन खो रहा है. उस बच्चे को 'बच्चा' बनने का मौका कब मिलेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "उसे अब भी अपनी बहन की जिम्मेदारी के चलते अपना बचपन खोने की कोई शिकायत नहीं होगी. एक आदमी को अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना अच्छा लगता है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.