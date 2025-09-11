ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे हंस सकता है, आखिर क्यों वायरल हुआ इस लड़के का वीडियो
Advertisement
trendingNow12918146
Hindi Newsजरा हटके

ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे हंस सकता है, आखिर क्यों वायरल हुआ इस लड़के का वीडियो

सोशल मीडिया पर बच्चों की शरारत के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी ये एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं तो कभी कोई काम बिगाड़ रहे होते हैं. इसके अलावा बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है. बच्चे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हंसी-मजाक करने लगते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे हंस सकता है, आखिर क्यों वायरल हुआ इस लड़के का वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की शरारत के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी ये एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं तो कभी कोई काम बिगाड़ रहे होते हैं. इसके अलावा बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है. बच्चे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हंसी-मजाक करने लगते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि जब कोई रास्ते में रोककर बच्चों से उनके पिता का नाम पूछता है तो ये लड़का हंसने लगता है. वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

क्यों हंसने लगता है ये लड़का?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दो छोटे बच्चे स्कूटी लेकर जा रहे हैं. शायद ये दोनों भाई बहन हैं. बहन स्कूटी चला रही है और भाई पीछे बैठा है. इन छोटे बच्चों को स्कूटी चलाता देख एक शख्स इनको रोक लेता है. शायद ये व्यक्ति पुलिस वाला है. इसके बाद जब इन दोनों से इनके पापा का नाम पूछा जाता है तो लड़की डर जाती है और रोने लगती है. जबकि लड़का बिना वजह हंसने लगता है. लड़के की ये हंसी ऐसे समय पर निकली है जब किसी भी बच्चे को डर जाना चाहिए था. इसकी हंसी देखकर लगता है जैसे इसका यहां रोज का आना जाना हो. अब इस लड़के का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में मजे ले रहे हैं.
यह भी पढ़ें: ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishal Lokhande (@imstupiid7)

Add Zee News as a Preferred Source

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को @imstupiid नाम के एक वेरिफाइड अकाउंट से डाला गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को अभी तक 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स शेयर भी हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: हकीकत में मिल गया किताबों वाला प्यासा कौवा, Video देखकर आ जाएगी स्कूल की याद

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर लिखता है, "बॉय बी लाइक: ये तो रोज का है अपना." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसी मुश्किल घड़ी में मुझे हंसी क्यों आ जाती है." इसके अलावा किसी ने हंसते हुए इमोजी के साथ कमेंट किया,  "यहां मेरी पहली रात नहीं है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

boy videoViral VideoLaughing Video

Trending news

अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
;