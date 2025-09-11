ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे हंस सकता है, आखिर क्यों वायरल हुआ इस लड़के का वीडियो

Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की शरारत के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी ये एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं तो कभी कोई काम बिगाड़ रहे होते हैं. इसके अलावा बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है. बच्चे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हंसी-मजाक करने लगते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि जब कोई रास्ते में रोककर बच्चों से उनके पिता का नाम पूछता है तो ये लड़का हंसने लगता है. वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.
क्यों हंसने लगता है ये लड़का?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दो छोटे बच्चे स्कूटी लेकर जा रहे हैं. शायद ये दोनों भाई बहन हैं. बहन स्कूटी चला रही है और भाई पीछे बैठा है. इन छोटे बच्चों को स्कूटी चलाता देख एक शख्स इनको रोक लेता है. शायद ये व्यक्ति पुलिस वाला है. इसके बाद जब इन दोनों से इनके पापा का नाम पूछा जाता है तो लड़की डर जाती है और रोने लगती है. जबकि लड़का बिना वजह हंसने लगता है. लड़के की ये हंसी ऐसे समय पर निकली है जब किसी भी बच्चे को डर जाना चाहिए था. इसकी हंसी देखकर लगता है जैसे इसका यहां रोज का आना जाना हो. अब इस लड़के का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में मजे ले रहे हैं.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को @imstupiid नाम के एक वेरिफाइड अकाउंट से डाला गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को अभी तक 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स शेयर भी हो चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर लिखता है, "बॉय बी लाइक: ये तो रोज का है अपना." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसी मुश्किल घड़ी में मुझे हंसी क्यों आ जाती है." इसके अलावा किसी ने हंसते हुए इमोजी के साथ कमेंट किया, "यहां मेरी पहली रात नहीं है."
