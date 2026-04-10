मॉल से 'वूमेन अंडरगारमेंट्स' चोरी कर रहा था शख्स, स्टाफ ने उतरवाए कपड़े तो छूट गई हंसी, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: आपने चोर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसा चोर देखा है जो ब्रा पहनकर मॉल से निकलने की तैयारी कर रहा हो. जी हां, जिस लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है वो मॉल से कपड़े पहनकर निकलने की फिराक में था. स्टाफ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. लड़ने एक के ऊपर एक शर्ट पहनी थी. जब स्टाफ ने एक एक कर कपड़े उतरवाने शुरू किए तो देखकर दंग रह गए.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला और एक पुरुष के साथ एक गार्ड भी मौजूद है. इन लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया है जो मॉल में कपड़े चोरी कर रहा था. लड़के ने चोरी किए कपड़े पहन रखे थे. इस दौरान स्टाफ ने एक एक कर कपड़े उतरवाने शुरू किए. स्टाफ के लोग देखकर दंग रह गए कि एक के नीचे एक शर्ट निकल रही है. जब वो बाकी शर्ट उतारने से हिचकिचाता है तो वहां खड़ी महिला कहती है कि ये शर्ट भी यहीं से ली है. इसके बाद लास्ट टी शर्ट को उतारने से मना करता है और कहता है कि इस टी शर्ट को तो वो घर से पहनकर आया था. लेकिन स्टाफ ने थोड़ा जोर लगाया तो शख्स को मजबूरन वो टी शर्ट भी उतारनी पड़ी.

जैकेट चुराया चलो ठीक था

शर्ट चुराया चलो ठीक था

T शर्ट चुराया वो भी ठीक था

बनियान चुराया वो भी ठीक था Add Zee News as a Preferred Source लेकिन अबे स्याले चोली क्यों चुराया उसका तू करेगा क्या.. pic.twitter.com/ul2m9hWu4K — मनीष यादव रायबरेली (@YadavManish1001) April 9, 2026

लड़के ने पहन रखी थी 'ब्रा'

जैसे ही शख्स ने लास्ट टी शर्ट उतारी तो स्टाफ की आंखें फटी रह गई. लड़के ने अंदर 'ब्रा' पहन रखी थी. जैसे ही ये नजारा देखा तो वहां खड़े गार्ड की तो हंसी छूट गई. इस दौरान लड़का भी शर्म से पानी पानी हो गया. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग पूछ रहे हैं कि 'ब्रा' चुराने की क्या जरूरत थी.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अरे भाई क्या तू थोड़ा पागल है." दूसरे यूजर ने लिखा, "गर्लफ्रेंड के लिए चुराया है." एक यूजर ने 'गजब बेज्जती है' वाला मीम शेयर किया. इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.