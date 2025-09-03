Funny Video: लड़की के गोरे रंग को देख, बदल गए लड़के के इरादे; गर्लफ्रेंड की जगह बहन बनाने को तैयार! जानें क्यों?

Funny Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जहां कभी भी कुछ भी वायरल हो जाता है. कई बार कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद हंसी थमने का नाम नहीं लेती है. इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का, लड़की को उसके गोरे रंग के कारण प्रपोज करते-करते वापस लौट जाता है. जहां एक तरफ पूरी दुनिया के लोग ऐसे पार्टनर की चाह रखते हैं जो गुड लुकिंग हो वहीं, ये लड़का सिर्फ रंग के कारण लड़की से दूर भाग जाता है. आइए जानते हैं वीडियो में क्या दिखाया गया है?

गोरा रंग देखकर वापस लौटा लड़का

अक्सर लोगों की पसंद की लड़की गोरे रंग वाली होती है लेकिन वायरल वीडियो में कुछ उल्टा ही देखने को मिला. वीडियो में देख सकते हैं कि एक पार्क में लड़की के पीछे लड़का जाता है और उसे पुकारता है जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो लड़का फटाफट भागने लगता है और गोरे रंग से घबरा जाता है.

गर्लफ्रेंड बनाने का इरादा बदला

दरअसल, वीडियो में दिखाया गया है कि एक पार्क में लड़का हाथ में गुलाब का फूल लिए लड़की के पीछे जाता है. प्रपोज के इरादे से आगे बढ़ता है और जैसे ही लड़की पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है तो वो देखकर इसलिए घबरा जाता है कि वो बहुत गोरी होती है. मेकअप के खर्चों से डरके वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने का इरादा ही बदल देता है. लड़की को देखते ही लड़का बोलता है कि ‘मां कसम लड़की इतनी गोरी है कि उसके मेकअप में ही पूरा घर बिक जाएगा.’

इंस्टाग्राम पर @iam_praveensaini_ps नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि हंसना मना है. यूजर्स ने भी वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट किए हैं. ज्यादातर यूजर्स का रिएक्शन हंसने वाला रहा. जबकि, एक ने ये भी लिखा कि गोरी है तो मेकअप की क्या जरूरत है. हालांकि, वीडियो को देखकर लग रहा है कि इसे सिर्फ एक हंसी-मजाक के तौर पर क्रिएट किया गया है.

