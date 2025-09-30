पंडाल में हनुमान चालीसा सुनते ही झूम उठा ये लड़का! एक-एक स्टेप पर बजी सीटियां, वीडियो देखकर आप भी नाच उठेंगे!

Viral video: आपने बॉलीवुड, क्लासिकल या हिप-हॉप डांस तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी भक्ति में डूबा ऐसा डांस देखा है, जिसे देखकर आत्मा भी झूम उठे? सोशल मीडिया पर एक युवक का हनुमान चालीसा पर किया गया डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पूजा पंडाल में दी गई यह प्रस्तुति देखने वालों के दिल को छू गई. युवक ने पूरी हनुमान चालीसा पर डांस किया और हर स्टेप पर तालियां और सीटियां गूंजीं. यह वीडियो भक्ति और कला का एक अद्भुत मेल साबित हो रहा है.

चालीसा पर डांस से जीता दिल

इस युवक की परफॉर्मेंस किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसने अपने मन से और गहरे भक्तिभाव के साथ तैयारी की थी. पूरे हनुमान चालीसा के हर शब्द के साथ उसके भाव और डांस स्टेप्स पूरी तरह मेल खाते दिखे. पंडाल में मौजूद लोग भी उसकी प्रस्तुति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और लगातार उसका उत्साह बढ़ाते रहे. वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही लाखों व्यूज बटोर रहा है और हर कोई इस अनोखी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है.

सिर पर चुनरी बांधकर उतरी मंच पर

वीडियो में युवक पूजा पंडाल में सिर पर लाल चुनरी बांधे नजर आ रहा है. जैसे ही चालीसा शुरू होती है, वह पूरे भाव के साथ उसमें खो जाता है. उसके एक्सप्रेशन और डांस मूव्स इस कदर प्रभावशाली थे कि लोग देखते ही रह गए. दर्शकों का कहना है कि उसकी परफॉर्मेंस ने केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि भक्ति की गहराई भी महसूस कराई. सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ऐसे डांस से भक्ति और कला दोनों का महत्व और बढ़ जाता है.

वायरल हुआ वीडियो, मिल रही तारीफें

फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि वीडियो कहां का है, लेकिन इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग जमकर अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं. इससे पहले भी एक कॉलेज स्टूडेंट का हनुमान चालीसा पर डांस वायरल हुआ था, लेकिन इस बार युवक की प्रस्तुति ने सबको पीछे छोड़ दिया है. वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. यह साबित करता है कि भक्ति और कला का मेल जब एक साथ सामने आता है, तो लोगों के दिलों को गहराई से छू जाता है.