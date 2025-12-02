Advertisement
सड़क पर पड़े पत्थर से बनाई ऐसी तगड़ी चीज, कनॉट प्लेस में कस्टमर को 5000 में बेच डाला!

Unique Idea Viral: एक लड़के ने सड़क किनारे मिले साधारण पत्थर को घड़ी बनाकर बेच दिया और महज़ 460 रुपये की लागत से 5,000 रुपये कमा लिए. उसके इस अनोखे आइडिया और आत्मविश्वास ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को हैरान कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:57 PM IST
Instagram Viral Clip: क्रिएटिविटी कब और कहां दिख जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता और इसका ताजा उदाहरण उसी लड़के का है जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो में दिखता है कि कैसे एक साधारण पत्थर को उसने घड़ी का रूप दे दिया और फिर उसी घड़ी को महंगे दाम में बेचकर सबको हैरान कर दिया. यही वजह है कि क्लिप ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया.

क्या पत्थर से सच में कुछ बनाया जा सकता था?

वीडियो की शुरुआत में लड़का यह पूछते हुए दिखता है कि क्या पत्थर से पैसा कमाया जा सकता है. वह सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर उठाता है और उसे पत्थर काटने वाले कारीगर के पास ले जाता है. कारीगर पीछे से चौकोर जगह काटता है और आगे की ओर एक छोटा छेद बनाता है ताकि घड़ी की मशीन फिट हो सके. फिर लड़का पत्थर को पेंट करके उसे चमकदार लुक देता है और मशीन लगाकर एक सुंदर घड़ी तैयार कर देता है.

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

पहली बार बेचने गया तो क्या हुआ?

तैयार घड़ी लेकर वह दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचता है. लोग एक्साइटमेंट से देखते तो हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिना खरीदे आगे बढ़ जाते हैं. लड़के को समझ आता है कि घड़ी को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि कोई उसे गंभीरता से खरीदे. वह घड़ी के पीछे कवर जोड़कर इसे और प्रोफेशनल बनाता है और फिर से बेचने निकलता है.

क्या सच में किसी ने 5000 रुपये दे दिए?

इस बार किस्मत साथ देती है. एक व्यक्ति घड़ी को ध्यान से देखता है और कीमत पूछता है. लड़का आत्मविश्वास के साथ 5000 रुपये बताता है और हैरानी की बात यह कि खरीदार बिना झिझक पैसे दे देता है. लड़के को 460 रुपये की लागत पर 4540 रुपये का सीधा प्रॉफिट होता है. वीडियो में कैप्शन भी लिखा था, “पत्थर से पैसा.”

 

 

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

इंटरनेट इस जुगाड़ पर क्या बोल रहा है?

वीडियो दो ही दिनों में 65 मिलियन व्यूज पार कर जाता है. लोगों ने लड़के की मेहनत और दिमाग की तारीफ की. किसी ने कहा कि आइडिया की कीमत 5000 से भी ज्यादा है, किसी ने लिखा कि वह आदमी घड़ी नहीं बल्कि क्रिएटिविटी खरीद रहा था. कई लोगों ने इसे बिजनेस माइंडसेट बताया, तो किसी ने मजाक में कहा कि अब यह घड़ी उस अंकल के हाथों ऐसे दाम में बिकेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. दूसरों ने भी लिखा कि बेचने का हुनर हो तो कुछ भी बेचा जा सकता है और ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलना ही चाहिए.

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

