सड़क पर पड़े पत्थर से बनाई ऐसी तगड़ी चीज, कनॉट प्लेस में कस्टमर को 5000 में बेच डाला!

Instagram Viral Clip: क्रिएटिविटी कब और कहां दिख जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता और इसका ताजा उदाहरण उसी लड़के का है जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो में दिखता है कि कैसे एक साधारण पत्थर को उसने घड़ी का रूप दे दिया और फिर उसी घड़ी को महंगे दाम में बेचकर सबको हैरान कर दिया. यही वजह है कि क्लिप ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया.

क्या पत्थर से सच में कुछ बनाया जा सकता था?

वीडियो की शुरुआत में लड़का यह पूछते हुए दिखता है कि क्या पत्थर से पैसा कमाया जा सकता है. वह सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर उठाता है और उसे पत्थर काटने वाले कारीगर के पास ले जाता है. कारीगर पीछे से चौकोर जगह काटता है और आगे की ओर एक छोटा छेद बनाता है ताकि घड़ी की मशीन फिट हो सके. फिर लड़का पत्थर को पेंट करके उसे चमकदार लुक देता है और मशीन लगाकर एक सुंदर घड़ी तैयार कर देता है.

पहली बार बेचने गया तो क्या हुआ?

तैयार घड़ी लेकर वह दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचता है. लोग एक्साइटमेंट से देखते तो हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिना खरीदे आगे बढ़ जाते हैं. लड़के को समझ आता है कि घड़ी को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि कोई उसे गंभीरता से खरीदे. वह घड़ी के पीछे कवर जोड़कर इसे और प्रोफेशनल बनाता है और फिर से बेचने निकलता है.

क्या सच में किसी ने 5000 रुपये दे दिए?

इस बार किस्मत साथ देती है. एक व्यक्ति घड़ी को ध्यान से देखता है और कीमत पूछता है. लड़का आत्मविश्वास के साथ 5000 रुपये बताता है और हैरानी की बात यह कि खरीदार बिना झिझक पैसे दे देता है. लड़के को 460 रुपये की लागत पर 4540 रुपये का सीधा प्रॉफिट होता है. वीडियो में कैप्शन भी लिखा था, “पत्थर से पैसा.”

इंटरनेट इस जुगाड़ पर क्या बोल रहा है?

वीडियो दो ही दिनों में 65 मिलियन व्यूज पार कर जाता है. लोगों ने लड़के की मेहनत और दिमाग की तारीफ की. किसी ने कहा कि आइडिया की कीमत 5000 से भी ज्यादा है, किसी ने लिखा कि वह आदमी घड़ी नहीं बल्कि क्रिएटिविटी खरीद रहा था. कई लोगों ने इसे बिजनेस माइंडसेट बताया, तो किसी ने मजाक में कहा कि अब यह घड़ी उस अंकल के हाथों ऐसे दाम में बिकेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. दूसरों ने भी लिखा कि बेचने का हुनर हो तो कुछ भी बेचा जा सकता है और ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलना ही चाहिए.