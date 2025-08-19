भलाई भी 'छेड़खानी' बन गई! बाइक पर दुपट्टा फंसने से बचाने वाले लड़के को मिला कड़वा जवाब, वीडियो वायरल
भलाई भी 'छेड़खानी' बन गई! बाइक पर दुपट्टा फंसने से बचाने वाले लड़के को मिला कड़वा जवाब, वीडियो वायरल

Viral Video: वायरल  वीडियो में एक लड़की बाइक पर पीछे बैठी हुई है और उसका दुपट्टा नीचे लटका हुआ है. जहां एक लड़का उस लड़की को जब दुपट्टे के बारे में बताता है तो वो उसे इग्नोर करते हुए ऐसा जवाब देती है, जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:18 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन तरह-तरह के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल एक शख्स बाइक पर जा रही एक लड़की को उसकी सुरक्षा को लेकर आगाह करता है, लेकिन बदले में लड़की की तरफ से उसे जो जवाब मिलता है, वह उम्मीद से बिल्कुल परे है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

लड़की का दुपट्टा 
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी गाड़ी से दूसरी बाइक पर बैठी हुई लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की का दुपट्टा नीचे लटक रहा है, जहां वो बाइक के टायर में फंस सकता है. लड़का भी लड़की को यही बताने की कोशिश कर रहा है. वह लड़की से कहता है कि उसकी चुन्नी काफी नीचे लटक रही है और वह बाइक के पहिए में फंस सकती है. हालांकि लड़की को लगता है कि वह शख्स उसे बेवजह परेशान कर रहा है और उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह कहती है, 'आप अपना काम करो.' यह जवाब सुनकर वह शख्स थोड़ा हैरान रह जाता है. लड़की के इस रुखे और अचानक दिए गए जवाब से लड़का समझ नहीं पाता कि क्या प्रतिक्रिया दे.

लोगों ने किए कमेंट
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो  @CommonBS786OM नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वीडियो पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'मैडम आपका दुपट्टा आ रहा है बाइक में. आदमी पीछे से आवाज दे रहा है और मैडम का नखरा देखो तो'. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- आज कल भलाई करना भी एक बहस बन गई है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- आजकल किसी को सलाह देना भी अपराध है. एक अन्य यूजर ने लिखा- आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा.

