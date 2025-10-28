Advertisement
trendingNow12978493
Hindi Newsजरा हटके

एक रील ने कैसे बचाई बुजुर्ग की जान? ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बचे, वीडियो देख हिल जाएंगे आप

Viral Video: रेलवे प्लेटफॉर्म पर रील बनाना जान को जोखिम में डालना है ये जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर रील बना रहे युवक ने एक बुजुर्ग को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया. ये पूरी घटना रील में कैद हो गई आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक रील ने कैसे बचाई बुजुर्ग की जान? ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बचे, वीडियो देख हिल जाएंगे आप

Viral Video: अक्सर जब कोई रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रैक पर रील या वीडियो बनाता है तो उसका खूब विरोध होता है, लेकिन इस बार ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म पर रील बना रहे युवक ने एक बुजुर्ग को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया. वीडियो देखकर यूजर कह रहे हैं कि कभी.कभी गलती से भी अच्छा हो जाता है.

कैसे बचाई बुजुर्ग की जान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का प्लेटफॉर्म पर फोन से रील बनवा रहा है. वो किसी गाने पर ठुमके लगा रहा है. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर रेल आ रही है. जब ये लड़का ट्रेन के आगे ठुमके लगा रहा था उस दौरान ट्रेन से एक बुजुर्ग का पैर फिसल गया. दरअसल, ट्रेन पूरी तरह से रुकी नहीं थी बुजुर्ग ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की. इस दौरान बुजुर्ग का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के बिल्कुल नजदीक प्लेटफॉर्म पर गिरे. वो तो गनीमत थी कि रील बना रहे लड़के ने तुरंत बुजुर्ग को पकड़ लिया वरना वे ट्रेन की चपेट में भी आ सकते थे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: सुबह को देर तक सोते थे बच्चे, मां रूम में बुला लाई बैंज-बाजे वाले और फिर जो हुआ...
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @guru_choudhary0 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 91 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजाकिया अंदाज में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इनसे कभी कभी अच्छा भी हो जाता है. दूसरे यूजर ने लिखा, चलो गलत करते करते अच्छा कार्य हो गया. तीयरे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा काम किया बचा लिया. चौथे यूजर ने लिखा, हर चीज के अपने फायदे बस उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए. पांचवे यूजर ने लिखा, सुपर... आप पहली बार किसी के रील बनाने का फायदा हुआ. पूरी स्टोरी का निचोड़ यही है कि अगर वो लड़का प्लेटफॉर्म पर रील नहीं बना रहा होता तो बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ सकते थे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viral reeltrending reelrailway platform

Trending news

5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में