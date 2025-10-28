एक रील ने कैसे बचाई बुजुर्ग की जान? ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बचे, वीडियो देख हिल जाएंगे आप

Viral Video: अक्सर जब कोई रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रैक पर रील या वीडियो बनाता है तो उसका खूब विरोध होता है, लेकिन इस बार ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म पर रील बना रहे युवक ने एक बुजुर्ग को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया. वीडियो देखकर यूजर कह रहे हैं कि कभी.कभी गलती से भी अच्छा हो जाता है.

कैसे बचाई बुजुर्ग की जान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का प्लेटफॉर्म पर फोन से रील बनवा रहा है. वो किसी गाने पर ठुमके लगा रहा है. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर रेल आ रही है. जब ये लड़का ट्रेन के आगे ठुमके लगा रहा था उस दौरान ट्रेन से एक बुजुर्ग का पैर फिसल गया. दरअसल, ट्रेन पूरी तरह से रुकी नहीं थी बुजुर्ग ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की. इस दौरान बुजुर्ग का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के बिल्कुल नजदीक प्लेटफॉर्म पर गिरे. वो तो गनीमत थी कि रील बना रहे लड़के ने तुरंत बुजुर्ग को पकड़ लिया वरना वे ट्रेन की चपेट में भी आ सकते थे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रिल बनाना कभी कभी सही भी होता है एक युवक प्लेटफॉर्म पर डांस की रिल बना रहा था तभी अचानक एक बुजुर्ग चलती रेलगाड़ी से उतरने की कोशिश करता है और गिर जाता था तभी युवक उसको सही सलामत उतार लेता है pic.twitter.com/ElODY0vcba — Guru Choudhary (@guru_choudhary0) October 25, 2025

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @guru_choudhary0 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 91 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजाकिया अंदाज में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इनसे कभी कभी अच्छा भी हो जाता है. दूसरे यूजर ने लिखा, चलो गलत करते करते अच्छा कार्य हो गया. तीयरे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा काम किया बचा लिया. चौथे यूजर ने लिखा, हर चीज के अपने फायदे बस उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए. पांचवे यूजर ने लिखा, सुपर... आप पहली बार किसी के रील बनाने का फायदा हुआ. पूरी स्टोरी का निचोड़ यही है कि अगर वो लड़का प्लेटफॉर्म पर रील नहीं बना रहा होता तो बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ सकते थे.

