Viral News : बॉयफ्रेंड ने एक्स-गर्लफ्रेंड से वापस मांगे स्नैक्स के पैसे, तो बोली - यहां जहर खाने के पैसे नहीं हैं!

Viral News : आधुनिक रिश्ते अक्सर इंस्टाग्राम लायक फोटो, रील्स और इंस्टिंट सैटेस्फैक्शन की चाह में शुरू होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे रिलेशन चुप्पी और बिना किसा बात के भी खत्म हो जाते हैं. आजकल ब्रेकअप सीधा-सादा नहीं होता, और ऐसा ही एक मामला इंटरनेट पर लोगों को हंसी से लोटपोट कर रहा है.

बॉयफ्रेंड ने भेजा बिल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, जिसे "एक्स" (पूर्व ट्विटर) पर दिव्या नाम की एक यूजर ने शेयर किया है. इसमें उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने उस दौरान भेजे गए स्नैक्स का रिफंड मांगा है, जब वे दोनों रिश्ते में थे. वायरल हो चुके इस मैसेज में उसने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किए गए स्नैक्स की आइटमवाइज बिल भी भेजी है.

ब्रेकअप के बाद मांगा रिफंड

उस लड़के ने लिखा, “हाय! सुन, अब जब ये सब खत्म हो गया है, तो जो भी मैंने तुम्हें हमारे रिश्ते में रहते हुए भेजा था, उसका रिफंड चाहिए.” इस पर दिव्या ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मेरा एक्स मुझसे रिश्ते के दौरान भेजे गए स्नैक्स का रिफंड मांग रहा है. ब्रेकअप का ये कौन-सा स्टेज है?” यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और अब तक आठ लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुकी है. जहां कई यूजर्स को यह किस्सा बेहद मजेदार लगा, वहीं कुछ लोग उस लड़के के पक्ष में भी दिखाई दिए.

my ex is asking a refund for the snacks he sent me during our relationship. What stage of the breakup is this? pic.twitter.com/4ra6pbSUS5

— divya (@certifiedbkl) May 14, 2025