2400KM सफर करके गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने आया बॉयफ्रेंड, फिर जो हुआ देखकर गुस्से से लाल हो जाएंगे आप

प्यार एक पौधे की तरह है जिसे नियमित रूप से पोषित करने की आवश्यकता होती है और यह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इसे दोगुना मुश्किल बना देता है.लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी आसान नहीं होते. आप इस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह कभी भी खराब हो सकता है, जैसा कि एक चीनी जोड़े के साथ हुआ.

गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए 2400 KM की तय की दूरी

एक चीनी व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए 1,500 मील यानी करीब 2400 किलोमीटर का सफर किया. जैसे ही वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा तो उसने किसी और शख्स की बाहों में पाया. उसने एक टेडी बियर सूट पहना था और उसे सरप्राइज देने के लिए एक पब्लिक प्लेस पर उससे मिलने गया था. बॉयफ्रेंड का बर्थडे सरप्राइज प्लान उसके अनुसार नहीं गया और मामला गड़बड़ हो गया. यह घटना कैमरे में कैद हो गया.

किसी और लड़के साथ घूम रही थी गर्लफ्रेंड

वीडियो को चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो और चीन के बाहर ट्विटर पर ऑनलाइन शेयर किया गया. दुर्भाग्य से घटना की तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो गईं. वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला एक दुकान के सामने एक शख्स की बाहों में लिपटी हुई थी. इससे साफ लग रहा है कि इस कपल के बीच कुछ चल रहा है. जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, भूरे भालू की पोशाक पहने एक आदमी फ्रेम में आता है और उनके सामने रुक जाता है. भालू की पोशाक वाला लड़का 'भालू का सिर' उतार देता है और दुकान के सामने खड़े कपल को घूरने लग जाता है.

दिल टूट जाने के बाद वापस लौट जाता है बॉयफ्रेंड

गर्लफ्रेंड भालू की पोशाक में बॉयफ्रेंड को देखती है और महसूस करती है कि यह तो उसका प्रेमी है, जिसने उसे सरप्राइज देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की. गर्लफ्रेंड अपने चारों ओर लिपटे शख्स के हाथ को हटाती है और बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए दौड़ पड़ती है. बायफ्रेंड उदास हो कर वापस लौटने लग जाता है. गर्लफ्रेंड उसने मनाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह चुपचाप लौट जाता है. इस वीडियो को A channel you should subscribe to यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसे ढाई लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.