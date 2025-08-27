आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी; देना चाहता था सरप्राइज, चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ी लड़की

Viral News: ब्रिटेन की एलिन ओवेन अपने बॉयफ्रेंड का क्लीन-शेव लुक देखकर चौंक गईं और डरकर चीख पड़ीं. वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गया, जिस पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं। महिला ने कहा, वह शर्मिंदा थीं क्योंकि उन्हें लगा मानो किसी बच्चे को देख रही हैं.
Viral News: दाढ़ी रखना या न रखना किसी पुरुष की अपनी पसंद होती है. लेकिन जब कोई लंबे समय तक एक ही लुक में नजर आता है तो लोग उसे उसी रूप में देखने के आदी हो जाते हैं. ऐसे में जब अचानक वह लुक बदल जाता है, तो लोगों को हैरानी होना स्वाभाविक है. कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटेन की एक महिला के साथ, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की एलिन ओवेन नाम की महिला ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें चौंकाने का फैसला किया और अचानक घर आ गया. खास बात यह थी कि उसने अपनी दाढ़ी पूरी तरह से शेव कर ली थी. वह लंबे समय से दाढ़ी रखे हुए था और उसकी आदत सी पड़ गई थी. जब वह नए लुक में बेडरूम में दाखिल हुआ, तो एलिन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ.
वीडियो में देखा जा सकता है कि एलिन अपने बेड के पास सामान ठीक कर रही होती हैं. तभी उनका बॉयफ्रेंड बड़े स्टाइल से अंदर आता है. जैसे ही एलिन उसकी ओर देखती हैं, वह जोर से चीख मारती हैं और डरकर पीछे हट जाती हैं. उनका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान शख्स अचानक कमरे में घुस आया हो. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “POV: जब आपका बॉयफ्रेंड अपनी दाढ़ी शेव कर लेता है.” इसके बाद महिला ने खुद कहा – “मैं बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बच्चे को देख रही हूं.”
लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं
वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अगर मेरा पार्टनर अपनी दाढ़ी शेव कर ले, तो शायद मैं रो पड़ूं. मुझे उसकी दाढ़ी और बाल इतने पसंद हैं.” वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि टिकटॉक भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है. यह वीडियो दिखाता है कि लुक में बदलाव लोगों को कितना चौंका सकता है और मजेदार पल कैसे वायरल हो जाते हैं.