ट्विस्ट से भरी लव स्टोरी, लिव-इन पार्टनर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड से 3 साल तक वसूला 'किराया', यूजर्स ने कहा- एलुमनी के लिए बचा रहा है

Viral Screenshot: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. जहां इसी तरह एक स्क्रीनशॉट इन दिनों काफी चर्चाओं में आ गया है. दरअसल यह एक मैसेज का स्क्रीनशॉट है, जो लिव-इन में रहने वाली एक लड़की की तरफ से लिखा गया है. इसमें लड़की को कुछ ऐसा पता चला कि उसके होश उड़ गए.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:53 PM IST
Viral Screenshot: सोशल मीडिया के दौर में आजकल किसी भी घटना की जानकारी काफी तेजी से मिल जाती है. वहीं लोगों के लिए यह हंसी-मजाक का भी बेहतरीन जरिया है. दरअसल कई हंसी-मजाक वाले वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं. जहां अब एक मैसेज का स्क्रीनशॉट लोगों के बीच काफी चर्चाओं में है. दरअसल यह मैसेज बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन में रह रही एक लड़की का है. इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बारे में शायद की कोई सोच पाए. अगर आप भी ये जानेंने तो आपको पहले तो हंसी आएगी और फिर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. 

लड़की को लगा झटका
सोशल मीडिया पर वायरल यह मैसेज एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में है. दरअसल मैसेज का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की ने बताया कि वह पिछले तीन सालों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही अपार्टमेंट में रह रही थी. दोनों ने मिलकर किराए का खर्च उठाया. जहां हर महीने दोनों 500-500 डॉलर किराया देते थे. सब कुछ ठीक चल रहा था और लड़की को कभी कोई शक भी नहीं हुआ. हालांकि एक दिन उसे एक ऐसी बात पता चली, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था. दरअसल लड़की को पता चला कि जिस अपार्टमेंट में वह तीन साल से बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, वह असल में उसके बॉयफ्रेंड का ही था. इसका मतलब यह हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड अपने ही घर में रहने के लिए उससे तीन साल से किराया ले रहा था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर वायरल इस स्क्रीनशॉट को लेकर लोगों ने कई तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोग इसे 'स्क्रिप्टेड' यानी कि बनाई हुई कहानी बता रहे हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, यह कहानी सच हो या मजाक, इसे सुनकर हंसी जरूर आ जाती है. बता दें कि यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर ghantaa नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां एक यूजर ने लिखा- EMI भर रहा होगा, लेकिन 500 डॉलर प्रति माह बहुत कम है यह कौन सा देश/शहर है?. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- एलिमनी के लिए सेविंग्स कर रहा है. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Viral screenshotLive in RealationViral Video

